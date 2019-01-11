Помпео: отступление Америки на Ближнем Востоке закончилось

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Совершающий турне по Ближнему Востоку госсекретарь США Майк Помпео выступил в Каире с программной речью, посвященной политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Учитывая то, что Майк Помпео в отличие от своего предшественника Рекса Тиллерсона полностью согласен с президентом Трампом, можно считать, что он озвучил в египетской столице новую стратегию США на Ближнем Востоке. До этого, напомним, Дональда Трампа два года обвиняли в отсутствии какой-либо внятной политики в этом взрывоопасном регионе.

Суть новой политики США на Ближнем Востоке сводится, по словам Майка Помпео, к тому, что Вашингтон намерен без колебаний применять силу, если того будут требовать обстоятельства. Под этим словом глава американского МИД подразумевает, в первую очередь, борьбу с международным терроризмом. Политологи, однако, трактуют термин «обстоятельства» одновременно и уже, и шире. По их мнению, главным критерием необходимости применения силы будут американские интересы на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп верен себе – понять и предугадать, что он делает, сейчас так же трудно, как два года назад, когда он переезжал в Белый дом. Президент Трамп по своему обыкновению одновременно провозглашает взаимоисключающие вещи: с одной стороны, например, объявляет о выводе американских войск из Сирии, в котором многие вполне справедливо сомневаются, и Афганистана, а с другой, говорит, что действовать будет по обстановке. Это значит, что в любой момент по каким-то причинам, таким, к примеру, как возникшие сейчас между Вашингтоном и Анкарой разногласия из-за курдов, вывод войск может быть остановлен.

Майк Помпео в своей программной речи заявил, что США усвоили «ошибки», совершенные на Ближнем Востоке предыдущей администрацией, которую он вместе с Ираном обвинил в невиданном разгуле терроризма; и не намерены их повторять. Америка, по словам главного американского дипломата, продолжит выполнять свою традиционную задачу – играть роль «сил добра».

«Время самобичевания осталось в прошлом,- подчеркнул Майк Помпео, выступая в Американском университете.- Мы больше не будем проводить политику, которая приводит к ненужным страданиям».

В отличие от «освободительной силы», которой, по твердому убеждению госсекретаря США, является Америка, Иран представляет собой «силу оккупирующую», т.е. «злую». Он повторил обещание Трампа о выводе войск из Сирии и подчеркнул, что США используют дипломатические и иные усилия для того, чтобы на территории этой ближневосточной страны не осталось ни одного иранского солдата.

На удивление много времени Майк Помпео уделил Бараку Обаме, который десять лет назад тоже выступил в Каире с программной речью, только в другом университете, посвященной политике США на Ближнем Востоке. При этом он ухитрился ни разу не упомянуть 44-го президента США по имени. Госсекретарь обвинил предшественника Трампа в «неправильном прочтении нашей истории» и во многих нынешних бедах Ближнего Востока. В отношении Обамы он полностью поддержал Дональда Трампа, который все время пребывания у власти не только ругает своего предшественника, но и предпринимает вполне конкретные шаги по отмене его распоряжений.

Любопытно, что так же, как в свое время Барак Обама решительно отмежевался от внешней политики Джорджа Буша, так и Трамп еще более решительно изменил курс внешней политики предыдущего президента.

Вне всяких сомнений, смену курса внешней политики на Ближнем Востоке поддержат те американцы, а их в Соединенных Штатах немало, кто считает в отличие от все того же Обамы, что принципы демократии и права человека менее важны по сравнению с американскими интересами. Особенно это утверждение, по мнению Помпео, применимо как раз к Ближнему Востоку, во многих странах которого у власти находятся правительства, которые трудно назвать демократическими. Не удивительно, что в своей речи госсекретарь буквально считанные разы да и то вскользь упомянул права человека, но при этом неоднократно осуждал прежнюю администрацию за то, что она колебалась в применении силы в решительный момент. Благодаря этой нерешительности, уверены Помпео с Трампом, во многом в Сирии и возник такой глубокий кризис.

«Когда Америка отступает,- высокопарно заявил главный американский дипломат,- приходит хаос».

Сейчас, заверил Майк Помпео слушателей, отступление закончилось.

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