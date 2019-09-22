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Помпео оценил возможность публикации разговора Трампа и Зеленского

22 сентября 2019, 20:09  •  82 • Украина
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала ABC, что разговоры лидеров государств — «это приватные разговоры и было бы неправильно» публиковать их транскрипты, «за исключением самых чрезвычайных обстоятельств».
 
© РИА Новости Reuters
 

«Вы знаете, что мы крайне редко предаём огласке стенограммы. Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — ответил Помпео на вопрос о том, почему бы не опубликовать транскрипт разговора между американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».

Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.

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