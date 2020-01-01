|
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
01 января 2020, 23:24 • 98 • Украина
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Reuters
Об этом сообщает France24.
По словам официального представителя ведомства Морган Ортагус, Помпео был вынужден отложить поездки «из-за необходимости находиться в Вашингтоне, следить за текущей ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке».
Ранее посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.
31 декабря демонстранты подожгли ворота посольства Соединённых Штатов в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.
Глава Евросовета Шарль Мишель и МИД Германии осудили нападение на посольство США в Ираке.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2019, 23:24
|
28 декабря 2019, 21:54
|
28 декабря 2019, 02:39
|
26 декабря 2019, 05:09
|
29 декабря 2019, 07:54
|
29 декабря 2019, 04:39
|
27 декабря 2019, 07:09