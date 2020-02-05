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Помпео открыл глаза Киеву: Крым потерян. У России невозможно что-то забрать

05 февраля 2020, 01:09  •  51 • В России

Украинским журналистам удалось узнать — о чем говорил Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Киев на встречах с местными чиновниками и активистами. А столица Украины была первой точкой большого турне главного дипломата США по странам бывшего СССР. Помпео последовательно посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Это страны критически важные для России, а, значит, они важны и для Америки в ее политике сдерживания Москвы.

Визит в Киев выдался для Помпео особенно эффектным и эффективным. Он за один день успел провести отдельные встречи с президентом Украины, министром обороны, министром иностранных дел, а так же 1,5 часа провел с представителями антикоррупционного сообщества и крымско-татарскими активистами.

На последней встрече и прозвучали откровения госсекретаря США, которые повергли украинцев в шок.

Поскольку в официальных речах Помпео в Киеве не прозвучало никаких сенсаций, украинские журналисты издания «Новое время» начали докапываться — зачем же такой важный чиновник из Вашингтона вообще приезжал. И выяснили — о чем шел разговор на его закрытых встречах.

Как рассказали журналистам сами участники 1,5-часовой встречи Помпео с украинскими активистами речь на ней сразу же зашла в о Крыме.

Представительница крымских татар Эмина Джапарова попросила Помпео не выпускать Крым из поля зрения внешней политики США. И помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Однако, как рассказали свидетели этой встречи, по выражению лица Помпео было отчетливо понятно — конференция по Крыму ему не очень-то интересна.

«Крым потерян, - буквально процитировал реплику Майкла Помпео один из участников встречи с ним. - И мировые игроки это понимают. Украина сама отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать обратно».

Естественно, в украинской прессе разразился скандал. Одно дело - понимать, что Крым потерян. Это и так ясно всем и в Киеве, и в Вашингтоне. И другое дело — это признавать, открыто об этом говорить. Да еще такому высокому должностному лицу, как госсекретарь США.

Нет, все-таки Украина — определенно не то место, где руководство Соединенных Штатов может расслабиться. Дональда Трампа телефонный разговор с Киевом подвел под импичмент. Что теперь ждет Помпео?

Впрочем, хочется дальнейших откровений. Товарищи из Вашингтона, не останавливайтесь. И, кстати, а что Помпеи наговорил в Минске, Ташкенте и Нурсултане?

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