Помпео отказал Европе в российском газе

Автор:

Латышев Сергей

Есть такая русская поговорка: «Кто о чём, а вшивый о бане». А есть и другая: «У кого чего болит, тот о том и говорит». Все они вполне применимы к ведущим представителям нынешней американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. Хозяин Белого дома вместе с его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, министром энергетики Риком Перри, послом США в Берлине Ричардом Гренеллом упорно повторяют одну навязчивую идею: существующего десятилетия энергетического сотрудничества Европы с Россией не должно быть. С таким же упорством, как римский государственный деятель Марк Порций Катон Старший заканчивал свыше двух тысяч лет назад все свои выступления:

Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен.

До некоторой степени исключением среди ведущих американских политиков был госсекретарь Майк Помпео, честно признавший на слушаниях в Конгрессе, что проект «Северный поток – 2» уже не остановить, хотя американцы для этого делали всё мыслимое и немыслимое.

Однако и он встал в строй, заявив:

Мы надеемся, что Европа всё сделает правильно.

Иными словами, так, как нужно американцам.

Находясь в Гааге для участия в Глобальном саммите по предпринимательству, Помпео заявил в интервью телекомпании RTL: «Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьёзностью подойдёт к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России».

Как мягко он пожурил европейцев: «со всей серьёзностью». Несерьёзные это люди, своих собственных интересов не понимающие, да ещё упрямые – уже который год упорно не слушают разумных американских советов перейти к более «безопасным проектам», без российского участия. Поскольку «русские пойдут на всё, чтобы нанести Европе вред».

Госсекретарь США Майк Помпео стал злым сказочником: «Русские пойдут на всё, чтобы нанести Европе вред». Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Зачем они лгут?

По словам главы Госдепа, Вашингтон выступает категорически против строительства российских трубопроводов якобы потому, что Москва желает «сделать Европу экономически зависимой от российских поставок газа, тем самым приобретая ещё один рычаг для давления на Брюссель».

Хотя на самом же деле это США рассматривают Европу в качестве рынка сбыта своего дорогого сжиженного газа, которого у американцев к тому же нет в нужном количестве. Но, поскольку для них главное – лишить Россию доходов от экспорта энергоносителей, проблемы энергетического голода в Европе, страдания населения и утраты конкурентоспособности промышленности зависящих от экспорта российского трубопроводного газа стран их мало волнуют. Наоборот, это даже хорошо – экономических и торговых конкурентов у США станет меньше.

А чтобы попробовать придать убедительности своим словам, Помпео прочитал в Гааге небольшую пропагандистскую лекцию об «истории отношений» между Россией и Европой. Её центральная идея заключается в том, что «во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России».

По этому пассажу хорошо видно, что этот бывший танкист не сильно поднабрался исторических знаний на посту директора ЦРУ и во главе Госдепа, коль скоро приписал России методы действий самих США. Это американцы – спросите китайцев, русских, иранцев, венесуэльцев и прочих – постоянно и всегда используют в собственных интересах ситуации, когда другие от них зависят, при малейшей возможности оказывая давление и прибегая к шантажу, санкциям, блокадам, «оранжевым революциям», военным угрозам, гибридным войнам, особенно если речь идёт об их врагах или странах, где есть чем поживиться.

Россия же даже в годы холодной войны, когда США размещали в европейских странах нацеленные на неё ракеты, не давала ни малейшего повода усомниться в выполнении своих контрактных обязательств по поставкам нефти и газа. За безответственные действия транзитной Украины в последние годы Москва не отвечает, так как ею управляют – пока – США.

Когда Помпео спросили, не пострадают ли от американских санкций голландские компании, участвующие в реализации «Северного потока – 2», тот угрожающе ответил, что «никогда не говорит о санкциях» до их введения.

Много лжи не делают её убедительной

Нет никаких сомнений в том, что участники мероприятия в Гааге прекрасно поняли, какие американские вожделения на самом деле скрываются за словами Помпео и что озвученные им угрозы направлены прежде всего против европейцев, потому что это у них нет достаточного количества газа, тогда как Россия вполне способна развернуть экспорт энергоносителей на восток.

Совсем недавно в Брюсселе коллега Помпео по администрации – глава Минэнерго Рик Перри констатировал, что аж одиннадцать европейских стран зависят от российского трубопроводного газа «вплоть до 75% от их общего импорта». Пересадить промышленность этих стран на мифический американский сжиженный газ можно, только убив её.

Глава Минэнерго США Рик Перри умеет рассмешить: «Мы выступаем против использования энергетики в целях принуждения других стран». Фото: www.globallookpress.com

Меркель ответила Помпео

Прекрасно понимает американскую игру и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выступая сегодня в Берлине на экономической конференции «День германской промышленности», она заявила, что экономические круги ФРГ разделяют её мнение относительно необходимости реализации газопровода «Северный поток – 2».

Глава правительства Германии, отказавшейся от каменного угля и атомной энергетики, подчеркнула, что «нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ». Она добавила в этой связи, что всегда выступала за строительство «Северного потока – 2», чтобы у страны было больше газа.

Меркель поддерживает поэтому и украинский транзит, и строительство терминала для приёма танкеров с американским СПГ. Однако такие компромиссы Вашингтон только раздражают: Берлин должен безоговорочно подчиниться воле США, отказаться от импорта российских энергоносителей. Ведь и Германия, и Россия в этом случае станут слабее. Первая не сможет сопротивляться диктату США в Европе, вторая – в мире. В этом-то всё и дело.