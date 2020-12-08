Помпео ошибся с религиозным чёрным списком: Россию записали не туда - эксперт

Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилось заявление руководителя ведомства Майка Помпео, посвящённое тому, какие меры предпринимает Америка "против нарушителей религиозной свободы".

Как оказалось, место в своеобразном чёрном списке нашлось и для нашей страны. В частности, Помпео поместил Россию, наравне с Коморскими островами, Кубой и Никарагуа "в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допускали или допускали "серьёзные нарушения свободы вероисповедания". Никаких деталей не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь, также неясно.

"Соединённые Штаты будут продолжать неустанно работать, чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всём мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек, везде и в любое время, имел право жить согласно велениям совести", - резюмировал Помпео.

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков высказал свою точку зрения по поводу столь громкого заявления главы Госдепа, отметив, что "можно только гадать, по какому принципу американцы включили Россию в список стран, допускавших "серьёзные нарушения свободы исповедания".

"В отличие от Коморских островов, где более 90% граждан составляют мусульмане-сунниты и их обращение в другую религию, действительно, ограничено местными правилами, Россия абсолютно светское государство, допускающее любые верования, включая самые экзотические", - подчеркнул обозреватель "Первого русского".

Тюренков сделал свои предположения, уточнив, что "единственное, что приходит на ум - это крайне мягкое и запоздалое противодействие российских властей таким деструктивным образованиям (в публицистике также часто именуемым "тоталитарными сектами"), как "Свидетели Иеговы" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) и так называемые "саентологи" (7 наименований саентологических материалов включены в Федеральный список экстремистских материалов. - Ред.)".

"Если "наши западные партнёры" под "нарушением свободы вероисповедания" имеют в виду ограждение наших граждан от их деструктивной деятельности, то нужно только низко поклониться нашим компетентным органам, что она наконец началась, - подчеркнул эксперт. - Хотя и очень запоздало, позволив иеговистам и прочим саентологам разрушить многие семьи и причинить серьёзный духовный, психологический и банально финансовый вред тысячам своих адептов. А учитывая то, что "Свидетели Иеговы" категорически запрещают своим адептам прибегать к переливанию крови даже в смертельных случаях, то речь идёт и о самых страшных трагедиях".

Обозреватель "Первого русского" не без сарказма отметил, что Помпео, возможно, ошибся и включил нашу страну не в тот религиозный чёрный список.

"Если заокеанские деятели руководствовались в отношении России именно этим принципом, то очень жаль, что мы включены только в "специальный список", а не в число стран, где, согласно американскому документу, происходит "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", - пояснил свою точку зрения Михаил Тюренков. - Это значит, что в направлении борьбы с подобными деструктивными образованиями у нас пока ещё есть существенные недоработки".