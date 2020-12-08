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Помпео ошибся с религиозным чёрным списком: Россию записали не туда - эксперт
08 декабря 2020, 15:05 • 84 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о том, что Россию наравне с Кубой и Никарагуа поместили "в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допускали или допускали "серьёзные нарушения свободы вероисповедания". Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков, комментируя заявление главы Госдепа, полагает, что тот ошибся и Россию внесли не в тот религиозный чёрный список.
Ранее на официальном сайте Госдепартамента США появилось заявление руководителя ведомства Майка Помпео, посвящённое тому, какие меры предпринимает Америка "против нарушителей религиозной свободы".
Как оказалось, место в своеобразном чёрном списке нашлось и для нашей страны. В частности, Помпео поместил Россию, наравне с Коморскими островами, Кубой и Никарагуа "в специальный список для наблюдения за правительствами, которые допускали или допускали "серьёзные нарушения свободы вероисповедания". Никаких деталей не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь, также неясно.
"Соединённые Штаты будут продолжать неустанно работать, чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всём мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек, везде и в любое время, имел право жить согласно велениям совести", - резюмировал Помпео.
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков высказал свою точку зрения по поводу столь громкого заявления главы Госдепа, отметив, что "можно только гадать, по какому принципу американцы включили Россию в список стран, допускавших "серьёзные нарушения свободы исповедания".
"В отличие от Коморских островов, где более 90% граждан составляют мусульмане-сунниты и их обращение в другую религию, действительно, ограничено местными правилами, Россия абсолютно светское государство, допускающее любые верования, включая самые экзотические", - подчеркнул обозреватель "Первого русского".
Тюренков сделал свои предположения, уточнив, что "единственное, что приходит на ум - это крайне мягкое и запоздалое противодействие российских властей таким деструктивным образованиям (в публицистике также часто именуемым "тоталитарными сектами"), как "Свидетели Иеговы" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) и так называемые "саентологи" (7 наименований саентологических материалов включены в Федеральный список экстремистских материалов. - Ред.)".
"Если "наши западные партнёры" под "нарушением свободы вероисповедания" имеют в виду ограждение наших граждан от их деструктивной деятельности, то нужно только низко поклониться нашим компетентным органам, что она наконец началась, - подчеркнул эксперт. - Хотя и очень запоздало, позволив иеговистам и прочим саентологам разрушить многие семьи и причинить серьёзный духовный, психологический и банально финансовый вред тысячам своих адептов. А учитывая то, что "Свидетели Иеговы" категорически запрещают своим адептам прибегать к переливанию крови даже в смертельных случаях, то речь идёт и о самых страшных трагедиях".
Обозреватель "Первого русского" не без сарказма отметил, что Помпео, возможно, ошибся и включил нашу страну не в тот религиозный чёрный список.
"Если заокеанские деятели руководствовались в отношении России именно этим принципом, то очень жаль, что мы включены только в "специальный список", а не в число стран, где, согласно американскому документу, происходит "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", - пояснил свою точку зрения Михаил Тюренков. - Это значит, что в направлении борьбы с подобными деструктивными образованиями у нас пока ещё есть существенные недоработки".
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