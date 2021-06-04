Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / В мире

Помпео объявил "заказчиков" утечки коронавируса

04 июня 2021, 23:00  •  153 • В мире
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, по чьему "заказу" якобы произошла утечка коронавируса в лаборатории Уханя. Он заявил, что имеются доказательства.
"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", - привёл слова Помпео Fox News.
Бывший госсекретарь считает, что "военные разработки" велись наравне с гражданскими исследованиями. Американская разведка имеет данные о болезни китайских учёных перед пандемией, добавил Майк Помпео. Он также упомянул о "большом количестве доказательств", касающихся якобы имевшей место утечки вируса из уханьской лаборатории.
Помпео напомнил, что институт в Ухане работал над проектами повышения заразности и смертоносности вирусов.
Это далеко не первые обвинения в адрес Китая, высказанные в США. Власти КНР все из них отвергли и заявили, что открыто и ответственно вели себя с того момента, как появились первые случаи заражения. Патоген был быстро выявлен, а ключевые данные о нём сразу же были опубликованы. По мнению представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, все заявления США - это политическая игра с целью свалить вину на других.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
04 июня 2021, 10:10
Слезы змагара: Роман Протасевич рассказал, за чей счет живет белорусский протест
04 июня 2021, 12:00
Ловко придумано: Передать Украине оружие "под крышей" учений НАТО. Но ГРУ всё видит
04 июня 2021, 15:40
IVK: Чехия не может себе позволить намеренно пестовать вражду с Россией
03 июня 2021, 10:15
«Он всегда был за справедливость»: пять лет назад в боях за Пальмиру погиб Герой России Марат Ахметшин
03 июня 2021, 20:25
Макарошки по-змагарски: Сколько Тихановских в Протасевиче
04 июня 2021, 01:50
«Раскручивание истерии»: почему в Пентагоне вновь заявили о проблемах в сфере гиперзвука
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2021, 06:35
Ультиматум для Зеленского: зачем США нужна Украина?
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
01 июня 2021, 16:10
Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.