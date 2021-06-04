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Помпео объявил "заказчиков" утечки коронавируса
04 июня 2021, 23:00 • 153 • В мире
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, по чьему "заказу" якобы произошла утечка коронавируса в лаборатории Уханя. Он заявил, что имеются доказательства.
"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", - привёл слова Помпео Fox News.
Бывший госсекретарь считает, что "военные разработки" велись наравне с гражданскими исследованиями. Американская разведка имеет данные о болезни китайских учёных перед пандемией, добавил Майк Помпео. Он также упомянул о "большом количестве доказательств", касающихся якобы имевшей место утечки вируса из уханьской лаборатории.
Помпео напомнил, что институт в Ухане работал над проектами повышения заразности и смертоносности вирусов.
Это далеко не первые обвинения в адрес Китая, высказанные в США. Власти КНР все из них отвергли и заявили, что открыто и ответственно вели себя с того момента, как появились первые случаи заражения. Патоген был быстро выявлен, а ключевые данные о нём сразу же были опубликованы. По мнению представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, все заявления США - это политическая игра с целью свалить вину на других.
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