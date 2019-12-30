Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
Над базами США, прикрывающими кражу нефти в Сирии, замечены российские ударные в...
До конца февраля: суд арестовал двух обвиняемых в подготовке терактов в Петербур...
Завоевание рынка: в Минпромторге рассказали о перспективах поставок самолёта МС-...
Главная / Украина

Помпео обсудит с руководством Украины реформы по борьбе с коррупцией

30 декабря 2019, 22:39  •  64 • Украина
Госсекретарь США Майк Помпео намерен во время визита на Украину обсудить с руководством страны реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
 
Reuters
 

Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента.

«Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнёрства», — цитирует его ТАСС.

Также визит связан с «поддержкой Украины по противодействию российской агрессии и дезинформации», отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
30 декабря 2019, 14:25
В МИД РФ подвели основные внешнеполитические итоги 2019 года
30 декабря 2019, 03:09
«Отход от принципов демократии»: как отмена депутатской неприкосновенности может сказаться на политической жизни Украины
30 декабря 2019, 03:10
В ОБСЕ назвали важным шагом обмен между Киевом и Донбассом
29 декабря 2019, 23:54
Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе
29 декабря 2019, 23:54
Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена
30 декабря 2019, 16:09
«Доверие снижается»: чего добился на посту президента Украины в 2019 году Владимир Зеленский
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2019, 22:39
"Наступит примерно никогда": В Сети высмеяли "жёсткий" ответ Украины поезду Путина в Крыму
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
27 декабря 2019, 07:09
"Зеркальный ответ": Захарова рассказала, чем обернутся санкции против "Северного потока - 2" для США
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.