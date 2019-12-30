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Помпео обсудит с руководством Украины реформы по борьбе с коррупцией
30 декабря 2019, 22:39 • 64 • Украина
Госсекретарь США Майк Помпео намерен во время визита на Украину обсудить с руководством страны реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
Reuters
Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента.
«Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнёрства», — цитирует его ТАСС.
Также визит связан с «поддержкой Украины по противодействию российской агрессии и дезинформации», отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее стало известно, что Помпео и украинский президент Владимир Зеленский проведут встречу в Киеве 3 января.
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