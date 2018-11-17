Помпео обещал остановить «российскую агрессию» на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал помощь Украине в борьбе с «российской агрессией». Также чиновник анонсировал новые санкции в отношении нашей страны.

Об этом Помпео заявил в разговоре с министром иностранных дел Украина Павлом Климкиным. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США. Помпео пообещал ужесточать санкции против России и добиться от нашей страны полного выполнения Минских соглашений.

«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — приводит слова Помпео пресс-служба Госдепартамента США.