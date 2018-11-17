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Помпео обещал остановить «российскую агрессию» на Украине
17 ноября 2018, 08:09 • 103 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине остановить российскую агрессию и заверил, что Америка является самым большим другом украинского народа.
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал помощь Украине в борьбе с «российской агрессией». Также чиновник анонсировал новые санкции в отношении нашей страны.
Об этом Помпео заявил в разговоре с министром иностранных дел Украина Павлом Климкиным. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США. Помпео пообещал ужесточать санкции против России и добиться от нашей страны полного выполнения Минских соглашений.
«Дух смелости и решительности продолжает направлять Украину, которая продолжает бороться за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом российской агрессии. В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — приводит слова Помпео пресс-служба Госдепартамента США.
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