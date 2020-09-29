Помпео назвал цель политики США в Европе

Растущий интерес США к региону Северной Греции связан с ее геостратегическим значением, а также с энергетической диверсификацией Европы, поскольку целью политики президента Дональда Трампа для всей Европы является сделать ее независимой от России и "Газпрома", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Афинскому агентству новостей АМНА.

Помпео находится в Греции с двухдневным визитом. Поездку он начал с Салоников, что многие греческие СМИ назвали "символическим" в связи с планами США участвовать в приватизации порта Александруполис и созданием в регионе американской военной базы в связи с новым соглашением между Грецией и США. Американские госсекретари раньше не посещали Салоники.

Корреспондент агентства спросила у Помпео, насколько важен регион северной Греции и особенно ее порты для энергетической диверсификации Европы, и ограничивается ли растущий интерес Америки к Александруполису энергетикой или он имеет более широкое геостратегическое значение.

"Определенно, не только энергия. В этом есть реальное геостратегическое значение. Но я думаю, что ваш взгляд на энергию правильный", - ответил Помпео.

"Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее возможности за счет диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и "Газпрома". Это нехорошо, это небезопасно. Это создает риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии", - сказал Помпео.

"То, что мы пытались сделать, вы можете увидеть в нашем противодействии "Северному потоку 2", и, с другой стороны, здесь наши инвестиции и наша поддержка в усилиях, будь то IGB (интерконнектор Греция - Болгария) или мощности СПГ, которые продвинулись по всему региону, а также взаимосвязь региона в том, что касается различных источников энергии, не только газа, но и нефтепродуктов и нефти. Мы надеемся, что они будут продолжаться, мы ожидаем, что они будут продолжать (усилия)", - сказал Помпео.

По его словам, в понедельник утром у него были "очень хорошие встречи" с высокопоставленными официальными лицами Греции и Северной Македонии.

"Каждый из которых сказал, что участие Америки здесь действительно уникальное, действительно исключительное, и я думаю, что это будет означать действительно хорошие вещи: большую диверсификацию источников энергии, более дешевую энергию и их реализацию вместе с надежными партнерами, такими как компании из США", - сказал госсекретарь.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Штаты ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают очередное расширение санкций против проекта.