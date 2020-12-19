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Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры
19 декабря 2020, 11:25 • 135 • Политика
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ
Госсекретарь США Майк Помпео во время интервью на шоу Марка Левина заявил, что считает Россию одним из главных врагов страны.
"Меня все время спрашивают, кто наш враг. И ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия, определённо, входит в этот список", – приводит его слова сайт Госдепа.
Он также упомянул об "усилиях" русских в киберпространстве и подчеркнул, что власти России являются "угрозой для всех, кто любит свободу".
Также администрация Трампа решила закрыть в России два последних консульства, не считая главного, которое располагается в Москве, – во Владивостоке и Екатеринбурге. Ранее появлялась информация, что их работу планируется временно приостановить, однако сейчас стало известно, что решение окончательное. На такие меры пошли в связи с "ответом на текущие кадровые проблемы миссии в США в России", передает Assosiated Press. В 2017 году Москва ввела ограничение на численность персонала в американских дипмиссиях.
Позже выяснилось, что решение о закрытии консульств было принято Майком Помпео после консультации с послом США в России Джоном Салливаном.
"Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации", – приводит слова дипломата РИА "Новости".
При этом Помпео заявил, что никаких мер в отношении российских консульств в США принимать не собирается.
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