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Помпео накануне отставки пригрозил России
20 января 2021, 10:40 • 92 • В мире
Госсекретарь США Майк Помпео за день до собственного ухода с поста главы американской дипломатии объявил о новых санкциях против России. По его словам, рестрикции будут рассмотрены в ближайшее время.
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против России. По его словам, дополнительные меры противодействия будут рассмотрены в ближайшее время.
По его словам, речь идёт о санкциях в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также законом о защите европейской энергобезопасности.
Когда Вашингтон объявит о новом санкционном ударе, Помпео не стал уточнять.
При этом ранее американский Минфин уже объявил о санкциях в адрес судов и компаний по проекту "Северный поток - 2". В ответ на это в Кремле заявили, что введение незаконных ограничений в отношении газового проекта растёт.
Напомним, что в среду, 20 января, к власти в Штатах придёт новый президент и его команда. Впрочем, как ранее отмечали аналитики Fitch, Москве не стоит ждать чудес от Байдена. По мнению специалистов, против России всё же введут ограничения, правда, вероятно, с неким опозданием: в Штатах пока накопилось изрядно внутренних проблем.
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