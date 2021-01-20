Помпео накануне отставки пригрозил России

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против России. По его словам, дополнительные меры противодействия будут рассмотрены в ближайшее время.

По его словам, речь идёт о санкциях в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также законом о защите европейской энергобезопасности.

Когда Вашингтон объявит о новом санкционном ударе, Помпео не стал уточнять.

При этом ранее американский Минфин уже объявил о санкциях в адрес судов и компаний по проекту "Северный поток - 2". В ответ на это в Кремле заявили, что введение незаконных ограничений в отношении газового проекта растёт.

Напомним, что в среду, 20 января, к власти в Штатах придёт новый президент и его команда. Впрочем, как ранее отмечали аналитики Fitch, Москве не стоит ждать чудес от Байдена. По мнению специалистов, против России всё же введут ограничения, правда, вероятно, с неким опозданием: в Штатах пока накопилось изрядно внутренних проблем.