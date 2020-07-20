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Помпео мстит? Кадырова и его семью внесли в чёрный список США после слов о Зеленском
20 июля 2020, 21:00 • 99 • Политика
Власти США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в чёрный список, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео. Это произошло вскоре после того, как чеченский политик написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом извиниться. Помпео мстит?
Официально внесение имени Кадырова в чёрный список связано с "грубыми нарушениями прав человека" в Чечне. Под санкции также попала его жена Медни и дочери Айшат и Карина (Хаджит). В чём заключается их вина, не уточняется.
Внесение в чёрный список означает, что ни Кадыров, ни его семья не смогут посетить США. Помпео призвал остальные страны последовать американскому примеру и "наказать" лидера Чечни.
Отметим, что на днях Кадыров написал пост в Telegram, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Речь идёт о ролике "Квартала 95", в который вставлены кадры с похорон отца чеченского политика - Ахмата Кадырова. Глава Чечни также посоветовал Зеленскому сдержать уже своё слово, данное избирателям, и закончить войну в Донбассе.
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