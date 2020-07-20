Помпео мстит? Кадырова и его семью внесли в чёрный список США после слов о Зеленском

Официально внесение имени Кадырова в чёрный список связано с "грубыми нарушениями прав человека" в Чечне. Под санкции также попала его жена Медни и дочери Айшат и Карина (Хаджит). В чём заключается их вина, не уточняется.

Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несёт ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни, - говорится в заявлении.

Внесение в чёрный список означает, что ни Кадыров, ни его семья не смогут посетить США. Помпео призвал остальные страны последовать американскому примеру и "наказать" лидера Чечни.

Отметим, что на днях Кадыров написал пост в Telegram, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского принести извинения. Речь идёт о ролике "Квартала 95", в который вставлены кадры с похорон отца чеченского политика - Ахмата Кадырова. Глава Чечни также посоветовал Зеленскому сдержать уже своё слово, данное избирателям, и закончить войну в Донбассе.