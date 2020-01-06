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Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество
06 января 2020, 23:39 • 21 • Украина
Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.
Reuters
Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.
«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении.
Помпео также поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Ранее в МИД Украины выразили надежду на согласование новой даты визита Помпео в Киев после отмены его поездки из-за поджога демонстрантами американского посольства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла».
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