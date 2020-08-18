Помпео и Трамп помогают Китаю укреплять солидарность и сплоченность

В своем выступлении в Президентской библиотеке и музее Ричарда Никсона государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Никсон ошибался в отношении Китая. Открытость в отношениях с Народной Республикой в надежде на то, что ее маоистская диктатура, сдерживаемая теплыми международными объятиями, приобретет демократические черты, потерпела неудачу.

Ричард Никсон никогда не стремился демократизировать Китай - он нуждался в помощи Мао, чтобы положить конец войне во Вьетнаме и получить рычаги влияния на Советский Союз.

Тем не менее обвинение Помпео оказалось весьма масштабным. По его словам, сейчас Китай менее свободен, чем в 1980-х годах. Он крадет западные промышленные секреты, отправляет правительственных агентов, маскирующихся под студентов, подавляет критику угрозами, запирает этнические меньшинства и диссидентов в концентрационных лагерях, шантажирует страны, заставляя покупать китайские технологии, используемые для шпионажа в Соединенных Штатах, и так далее. «Свободный мир должен победить новую тиранию, - заявил Помпео. - Мы, свободолюбивые нации, должны заставить Китай измениться…».

Так ли это? Может ли администрация президента США Дональда Трампа быть права хотя бы в этом отношении? Представляет ли Китай угрозу существованию «свободного мира»?

Если так, администрация Трампа удивительно лицемерна. Сам Трамп несколько раз называл президента Китая Си Цзиньпина своим хорошим другом и явно отказывался критиковать его за игнорирование прав человека, политических заключенных или подрыв верховенства закона в Гонконге.

Но лицемерие администрации не обязательно означает, что Помпео был неправ в отношении Китая. Суть того, что он сказал, верна. Коммунистическая партия Китая (КПК) поддерживает диктатуру и часто враждебна к демократии за рубежом.

Конечно, существует предел возможностей «свободного мира», его способности изменить внутреннюю политику Китая, какими бы отвратительными они ни были. Китай слишком силен, экономические интересы слишком важны, а риски превращения холодной войны в горячую слишком велики. Только китайцы могут нарушить монополию КПК на власть в своей стране. Выступать за «смену режима» внешней силой было бы безумием.

Но есть веские причины, чтобы попытаться свести к минимуму вред, который Китай может нанести национальным институтам в других странах. Существует много свидетельств того, что давление Китая может нанести ущерб одному из столпов демократических обществ: праву на свободу слова.

Западные институты, которые полагаются на финансовую поддержку Китая или китайский рынок, особенно уязвимы. Издатели и университеты вынуждены изымать книги и газеты, оскорбляющие правительство. Голливудские фильмы избегают всего, что может вызвать проблемы в Китае. Чиновники Европейского Союза подвергли цензуре сообщения, содержавшие критику в адрес Поднебесной.

Накопленное Китаем позволяет правительству принуждать других покупать китайские технологии, несмотря на проблемы безопасности. Подобное, конечно же, происходит не впервые. Все большие силы используют свое влияние, чтобы заставить других встать в очередь. США сделали это во время холодной войны, а с тех пор иногда продолжали в ущерб демократическим свободам других. Но США по крайней мере не были в целом идеологически враждебны этим свободам, как китайские лидеры.

Вопрос в том, что с этим делать. Как защитить то, что осталось от свободного мира, от хищнических стратегий очень богатой и могущественной диктатуры? Помпео правильно подчеркивает важность солидарности. Способ организации защиты общих интересов заключается в создании международных организаций для обеспечения соблюдения правил и законов. Именно для этого была создана Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения, а также ЕС.

Эти организации часто имеют серьезные недостатки. И надежда на то, что участие в них диктатур сделает режимы менее диктаторскими, часто ошибочна. Китай использовал свое членство в ВТО, чтобы изменить правила в свою пользу. ВОЗ также поддалась влиянию Китая. А Совет ООН по правам человека, например, вредит собственной миссии, включив в состав членов некоторых, весьма сомнительных, режимов.

Но это не причина отказываться от этих институтов или игнорировать их. Политика Трампа «Америка прежде всего» и его инстинктивная тяга к диктаторам, включая Си, разрушают ту самую солидарность, которая, по словам Помпео, нужна свободному миру.

Это намного хуже, чем лицемерие. Это прямая угроза демократиям Востока и Запада. Агрессивный односторонний подход Трампа, презрение к демократически избранным лидерам и выход США из международных институтов по меньшей мере так же вредны для свободы, как и нападки со стороны Китая.

Трудно испытывать сочувствие к Трампу и Помпео, возможно, еще сложнее отогнать мнение редактора Global Times, одного из самых ярких органов пропаганды китайского правительства. После выступления Помпео редактор Ху Сицзинь написал в Twitter: «Я настоятельно призываю американцев переизбрать Трампа, потому что в его команде много сумасшедших, таких как Помпео. Они помогают Китаю особым образом укреплять солидарность и сплоченность».

Он не ошибается.