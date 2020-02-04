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Помпео и пустой крючок: Зачем США отправили гонца по странам СНГ
04 февраля 2020, 13:54 • 96 • Политика
Американскому госсекретарю Майку Помпео потребовалось меньше недели, чтобы навестить сразу четыре страны постсоветского пространства: Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Помпео объездил буквально за несколько дней. Впрочем, отмечают эксперты, этот вояж сам по себе лишь говорит о намерениях Вашингтона, а вот принимающим сторонам ничего не даёт. "Пока что идёт ловля на пустой крючок - с надеждой, что это позволит восстановить те отношения, которые были до того, как они несколько отвлеклись на свои внутренние проблемы", - объяснил евразийское турне Помпео замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Пустой крючок
Глава Госдепартамента США Майк Помпео с 29 января по 3 февраля побывал "пакетно" в ряде постсоветских государств. Визит вызвал особый интерес у российских политологов, поскольку американский гонец объезжал страны, соседствующие с нашей.
Что же предлагал Помпео своим визави? По мнению опрошенных Царьградом экспертов, госсекретарь лишь делает наметки, но пока без очевидной выгоды для принимающих государств.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Царьградом и вовсе назвал это ловлей на пустой крючок, поскольку американский дипломат фактически не предлагает никакого изменения статус-кво государств.
Впрочем, настолько ли пустой крючок? Или же идёт расчёт на то, что кто-то сам предложит "продаться".
Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков убеждён, что США действительно могут воспользоваться территориальным соседством стран с Россией.
В частности, указывает эксперт, Украина уже перешла на сторону врага. В итоге в Незалежной США, которые и подначили её на госпереворот, навязали пророссийскому и даже русскому по большей части населению Украины "русофобскую марионеточную хунту". "Точно такой же государственный переворот, как они совершили на Украине, США хотели бы совершить и в Белоруссии", - отметил Марков.
Что касается самого белорусского президента, то он, по сути, использует этот визит госсекретаря США для наращивания своего потенциала в переговорах с Россией, добавил эксперт.
Большая Азия
Насчёт Азии у США есть свои планы. По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Вашингтон хочет переформатировать Центральную Азию на Соединённые Штаты Америки.
Кроме того, не секрет, что Узбекистан, куда наведался Помпео, - удобный плацдарм на афганском направлении.
Впрочем, пока у США есть проблемы на ближневосточном направлении, но визит Помпео как раз и указывает, что Азия, вероятно, станет приоритетом для Вашингтона.
Реакция Кремля
В Кремле ранее прокомментировали вояж американца по странам СНГ. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, развитие связей с другими государствами является суверенным правом США.
Он указал, что "Соединённые Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами".
"В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане", - сказал Песков.
Песков также отметил, что "со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями".
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