Помпео и пустой крючок: Зачем США отправили гонца по странам СНГ

Пустой крючок

Глава Госдепартамента США Майк Помпео с 29 января по 3 февраля побывал "пакетно" в ряде постсоветских государств. Визит вызвал особый интерес у российских политологов, поскольку американский гонец объезжал страны, соседствующие с нашей.

Что же предлагал Помпео своим визави? По мнению опрошенных Царьградом экспертов, госсекретарь лишь делает наметки, но пока без очевидной выгоды для принимающих государств.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Царьградом и вовсе назвал это ловлей на пустой крючок, поскольку американский дипломат фактически не предлагает никакого изменения статус-кво государств.

Демократия, прогресс, отсутствие санкций или почти отсутствие санкций... Пока что идёт ловля на пустой крючок - с надеждой, что это позволит восстановить те отношения, которые были до того, как они несколько отвлеклись на свои внутренние проблемы. Но пока конкретных обещаний мы не видим, - указывает Жарихин. - Даже, видите, Лукашенко прямо намекнул: вы, мол, санкции снимите. Ему сказали: нет, ещё не время. Вы должны как бы доказать хорошим поведением, тогда мы посмотрим.

Впрочем, настолько ли пустой крючок? Или же идёт расчёт на то, что кто-то сам предложит "продаться".

Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков убеждён, что США действительно могут воспользоваться территориальным соседством стран с Россией.

В частности, указывает эксперт, Украина уже перешла на сторону врага. В итоге в Незалежной США, которые и подначили её на госпереворот, навязали пророссийскому и даже русскому по большей части населению Украины "русофобскую марионеточную хунту". "Точно такой же государственный переворот, как они совершили на Украине, США хотели бы совершить и в Белоруссии", - отметил Марков.

Что касается самого белорусского президента, то он, по сути, использует этот визит госсекретаря США для наращивания своего потенциала в переговорах с Россией, добавил эксперт.

Большая Азия

Насчёт Азии у США есть свои планы. По мнению завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Вашингтон хочет переформатировать Центральную Азию на Соединённые Штаты Америки.

"Там далеко идущие планы - это создание "Большой Азии", чтобы создать довольно мощную экономическую платформу. Она должна быть проамериканская, антикитайская и антироссийская. Для этого надо работать. Они работают по всем направлениям. Одно из направлений - это вояж госсекретаря по этим республикам с целью корректировки действий, позволяющих обеспечить движение этих государств в одном проамериканском направлении", - отметил собеседник Царьграда.

Кроме того, не секрет, что Узбекистан, куда наведался Помпео, - удобный плацдарм на афганском направлении.

"Афганистан - это перекрёсток путей, и США прекрасно понимают это, они контролируют Иран, Китай, Россию, Таджикистан. То есть в общем-то здесь стратегически весьма важный плацдарм. А если ещё под это дело немножечко построить Узбекистан, сориентировать его на то, что именно в таком плане, плане выстраивания, взаимодействие будет проамериканским, то это, конечно, выигрыш. А вообще эта концепция называется "Большой Азией". Они бы хотели её скоординировать, и вместе с Ближним Востоком это ещё называют "Большой Ближний Восток". То есть все эти государства подобрать", - указал он.

Впрочем, пока у США есть проблемы на ближневосточном направлении, но визит Помпео как раз и указывает, что Азия, вероятно, станет приоритетом для Вашингтона.

"Азиатское направление сейчас весьма активно разрабатывается - здесь и каспийская нефть, нефтеносные районы государств Центральной Азии. Это и Туркмения, и всё, что связано с Южным Кавказом... А вояж госсекретаря - это есть определённая степень, которая показывает марки своего рода, показывает, что это направление для США будет, скорее всего, первостепенным, потому что будущее за Азией. И в Азии они должны закрепиться значительно быстрее и выстроить всё, что можно, против Китая и России", - подчеркнул он.

Реакция Кремля

В Кремле ранее прокомментировали вояж американца по странам СНГ. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, развитие связей с другими государствами является суверенным правом США.

Он указал, что "Соединённые Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами".

"В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане", - сказал Песков.

Песков также отметил, что "со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями".