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Помпео и охрана остановить не успели: Трамп сделал личное признание о Путине

29 июня 2019, 12:54  •  45 • Политика
Президент США Дональд Трамп признался в своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину. В интервью российскому телеканалу он сообщил, что Путин - "прекрасный парень" и "необычайный человек". На записи, которая распространилась по Сети, видно, что попытку помещать этому короткому интервью сделала охрана Трампа и госсекретарь Майк Помпео. Но оба не успели остановить ни журналиста, ни поток похвалы Трампа в адрес Путина.
Первыми впечатлениями от минувшей двусторонней встречи на саммите G20 в Осаке с президентом России Владимиром Путиным поделился в эксклюзивном коротком интервью ВГТРК американский лидер Дональд Трамп.
Наперерез российскому журналисту бросилась и охрана главы Белого дома, и госсекретарь США Майк Помпео, судя по видео, которое появилось в Сети.
Но оба не успели остановить ни спецкора, ни самого Трампа, ни его поток похвалы в адрес российского главы государства. Так, делясь впечатлениями от встречи с Путиным, американский президент признался, что его российский коллега - "прекрасный парень".
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Мы многого достигли, - подчеркнул Трамп. - Он необычайный человек!"
При этом, по словам американского лидера, накануне они обсуждали с Путиным и экономические вопросы.
"У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами", - отметил также Трамп.
️Трамп о Путине: я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Мы многого достигли. У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. Он прекрасный человек! pic.twitter.com/ivfhdlqrBb
— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 29 июня 2019 г.
Телеведущая Ольга Скабеева такой похвале от главы Белого дома изрядно удивилась.
"Ого, Трамп Путина в кулуарах расхваливает, отличный, говорит, парень, прекрасный человек, - написала она у себя на странице в Сети, опубликовав видео интервью. - Кто бы мог подумать!"
Фото: telegram-канал Skabeeva

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