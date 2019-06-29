Помпео и охрана остановить не успели: Трамп сделал личное признание о Путине

Первыми впечатлениями от минувшей двусторонней встречи на саммите G20 в Осаке с президентом России Владимиром Путиным поделился в эксклюзивном коротком интервью ВГТРК американский лидер Дональд Трамп.

Наперерез российскому журналисту бросилась и охрана главы Белого дома, и госсекретарь США Майк Помпео, судя по видео, которое появилось в Сети.

Но оба не успели остановить ни спецкора, ни самого Трампа, ни его поток похвалы в адрес российского главы государства. Так, делясь впечатлениями от встречи с Путиным, американский президент признался, что его российский коллега - "прекрасный парень".

"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Мы многого достигли, - подчеркнул Трамп. - Он необычайный человек!"

При этом, по словам американского лидера, накануне они обсуждали с Путиным и экономические вопросы.

"У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами", - отметил также Трамп.

️Трамп о Путине: я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Мы многого достигли. У нас должна быть торговля - между Россией и США, двумя великими странами. Он прекрасный человек! pic.twitter.com/ivfhdlqrBb — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 29 июня 2019 г.

Телеведущая Ольга Скабеева такой похвале от главы Белого дома изрядно удивилась.

"Ого, Трамп Путина в кулуарах расхваливает, отличный, говорит, парень, прекрасный человек, - написала она у себя на странице в Сети, опубликовав видео интервью. - Кто бы мог подумать!"