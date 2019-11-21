Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Назначение неизбежно: Сенат США согласен отправить заместителя Помпео послом в М...
Зарплаты и перелёты: на что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских ...
Банкет в честь дня Голодомора с профитролями и икрой
"Военным лететь побоялся": Рвущегося к кораблям Зеленского подвёл само...
Главная / Политика

Помпео готовится сбежать от Трампа в сенат США - СМИ

21 ноября 2019, 16:24  •  105 • Политика
Как сообщают СМИ, госсекретарь США Майк Помпео готовит свой побег из команды Дональда Трампа. Он хочет в 2020 году стать сенатором.
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки собирается покинуть свой пост в самое ближайшее время. Об этом сообщает телеканал "360".
По данным американских СМИ, дипломат планирует побороться в следующем году за пост сенатора от штата Канзас. Изначально Помпео хотел уйти из Госдепа только весной 2020 года, однако скандал вокруг президента США Дональда Трампа внёс свои коррективы.
Как отмечают инсайдеры, дипломат опасается, что его политическая репутация может пострадать. При этом он хочет максимально плавно выйти из команды Трампа.
Ранее стало известно, что Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционных схемах, связанных с Burisma Group.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
21 ноября 2019, 09:54
Эрдоган продолжит воевать с курдами в Сирии, наплевав на запреты ворующих нефть США - военный эксперт
21 ноября 2019, 13:09
Депутат Мосгордумы поверила в сатирический фейк о присоединении Калуги к Москве и озвучила во всеуслышанье
20 ноября 2019, 20:54
Путин назвал выдумкой миф о российской угрозе
21 ноября 2019, 14:24
Эксперт: "Единая Россия" с точки зрения социологии имеет все шансы выиграть выборы в Думу
21 ноября 2019, 16:24
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
21 ноября 2019, 13:09
Обошлось без пианино: Зеленский устроил танцы перед школьниками на Всеукраинском форуме
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
21 ноября 2019, 11:24
Военный эксперт рассказал, почему с украинских кораблей могли "все снять"
21 ноября 2019, 09:54
Русский адмирал философски ответил Киеву на обвинения в краже унитазов и плафонов
21 ноября 2019, 00:09
"А разгром у Рейхстага?": В Австралии заявили о победе Германии над Москвой...
21 ноября 2019, 06:39
Герой России раскрыл секрет успеха русской армии в Сирии. Всё дело в минутах
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2019, 04:39
Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
17 ноября 2019, 01:54
Распродажа страны
18 ноября 2019, 10:24
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией
20 ноября 2019, 07:54
Последний парад в Бресте
18 ноября 2019, 03:54
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.