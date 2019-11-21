Помпео готовится сбежать от Трампа в сенат США - СМИ

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки собирается покинуть свой пост в самое ближайшее время. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным американских СМИ, дипломат планирует побороться в следующем году за пост сенатора от штата Канзас. Изначально Помпео хотел уйти из Госдепа только весной 2020 года, однако скандал вокруг президента США Дональда Трампа внёс свои коррективы.

Как отмечают инсайдеры, дипломат опасается, что его политическая репутация может пострадать. При этом он хочет максимально плавно выйти из команды Трампа.

Ранее стало известно, что Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционных схемах, связанных с Burisma Group.