|
Помпео готов "незамедлительно" снабжать Белоруссию нефтью
14 марта 2020, 03:35 • 50 • В мире
Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем вопрос поставок нефти. Как говорится в сообщении Госдепа, США выразили готовность "начать незамедлительно" поставки сырья республике.
США готовы продавать нефть белорусским партнёрам. О топливной сделке речь шла в ходе телефонного разговора главы американского Госдепартамента с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Как уточнила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, в разговоре Майк Помпео заявил, что местные компании готовы начать незамедлительно поставлять нефть Белоруссии.
Поставки будут производиться по конкурентным рыночным ценам. Впрочем, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".
Помпео и Макей также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, добавила Ортагус и отметила, что прорабатываются планы по визиту американской делегации в республику.
Напомним, что на фоне споров Москвы и Минска по нефти белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна будет искать иных поставщиков сырья, однако пока не будет отказываться от российских поставок.
Кроме того, как сообщалось, государства договорились о компенсации за "грязную" нефть.
Как ранее сообщал Макей, из-за ограничений Россией поставок "грязной" нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2020, 21:35
|
09 марта 2020, 11:35
|
08 марта 2020, 06:35
|
12 марта 2020, 00:35
|
09 марта 2020, 17:20
|
07 марта 2020, 23:35
|
12 марта 2020, 08:35