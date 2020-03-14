Помпео готов "незамедлительно" снабжать Белоруссию нефтью

США готовы продавать нефть белорусским партнёрам. О топливной сделке речь шла в ходе телефонного разговора главы американского Госдепартамента с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Как уточнила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, в разговоре Майк Помпео заявил, что местные компании готовы начать незамедлительно поставлять нефть Белоруссии.

Поставки будут производиться по конкурентным рыночным ценам. Впрочем, для этого Минск должен обратиться запросом к США, "самому крупному производителю энергоресурсов в мире".

Помпео и Макей также обсудили потенциал увеличения двусторонних связей по линии бизнеса, добавила Ортагус и отметила, что прорабатываются планы по визиту американской делегации в республику.

Напомним, что на фоне споров Москвы и Минска по нефти белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна будет искать иных поставщиков сырья, однако пока не будет отказываться от российских поставок.

Кроме того, как сообщалось, государства договорились о компенсации за "грязную" нефть.

Как ранее сообщал Макей, из-за ограничений Россией поставок "грязной" нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов.