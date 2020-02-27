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Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей

27 февраля 2020, 14:54  •  132 • Политика
Помпео призвал Москву "прекратить оккупацию" Крыма​​​. По словам главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон не признает "российский суверенитет над полуостровом". Русские дали дельный совет американцу - пословицей.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России пора "прекратить оккупацию" Крыма. А также добавил, что Вашингтон никогда не признает "российский суверенитет над полуостровом". Тут стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп не раз давал понять, что Крым пора считать частью России. Но то были частные беседы, а теперь - политическая риторика.
В Крыму уже ответили Помпео. Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, как пишет РИА Новости, дал дельный совет: не спекулировать на теме Крыма и уж тем более не учить Россию жизни.
В то же время в социальных сетях своя атмосфера. Так, авторы блога "Выпускайте Кракена" напоминают основные вехи политики США:
"Они говорили, что Россия никогда не станет великой. Они говорили, что мост рухнет, а РФ будет вечно в изоляции. Они много раз говорили всему миру, где искать террористов, - отмечают авторы. - Никогда не говори "никогда", Помпео. За умного сойдёшь".
Как известно, в 2014 году США и ряд западных государств ввели рестрикции в отношении физических и юридических лиц из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В последующие годы санкционный перечень систематически расширялся и дополнялся, напоминает РИА ФАН. Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинским. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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