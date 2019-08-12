Поможет опыт Канады: После Brexit Британия введет в действие аналог "акта Магнитского"

Об этом в своей статье для издания The Sunday Telegraph пишет новый глава МИД Британии Доминик Рааб. Указанная поправка была принята в дополнение к закону о санкциях, а после того как Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза, "поправка Магнитского" может быть введена в действие.

"Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из закона о санкциях Соединенного Королевства", - написал Рааб.

Министр отметил, что внимательно ознакомился с опытом применения аналогичного закона в Канаде, где уже практикуется ограничение на выдачу виз или заморозку активов тех лиц, которые подозреваются в "грубых нарушениях прав человека".

Рааб добавил, что после активизации указанной поправки "глобальная Британия" станет тем местом, где такие лица не смогут найти безопасного убежища, а их активы в Британии также будут заморожены, пишет 360.tv.

Напомним, в марте прошлого года в Соединенном Королевстве начал действовать закон "О санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег", к нему был принята и так называемая "поправка Магнитского".

Как известно, выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября - это "последдняя и самая твердая дата Brexit", уверяет новый британский премьер Борис Джонсон, с гордостью объявляющий о том, что сторонниками Brexit являются все члены сформированного им кабинета.

Джонсон утверждает, что королевство "лучше подготовлено" к выходу из ЕС, чем многие думают, и что в результате этого к 2050 году оно станет "самым лучшим местом на земле" - "самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим".