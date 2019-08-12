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Поможет опыт Канады: После Brexit Британия введет в действие аналог "акта Магнитского"

12 августа 2019, 00:09  •  72 • В мире
Одним из первых шагов, которые предпримет правительство Британии после выхода страны из Евросоюза, станет ввод в действие "поправки Магнитского", согласно которой в страну будет запрещен въезд всем, кто несет ответственность за "грубые нарушения прав человека". При этом британское правительство будет опираться на опыт Канады.
Об этом в своей статье для издания The Sunday Telegraph пишет новый глава МИД Британии Доминик Рааб. Указанная поправка была принята в дополнение к закону о санкциях, а после того как Соединенное Королевство выйдет из Евросоюза, "поправка Магнитского" может быть введена в действие.
"Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введет в действие "положения Магнитского" из закона о санкциях Соединенного Королевства", - написал Рааб.
Министр отметил, что внимательно ознакомился с опытом применения аналогичного закона в Канаде, где уже практикуется ограничение на выдачу виз или заморозку активов тех лиц, которые подозреваются в "грубых нарушениях прав человека".
Рааб добавил, что после активизации указанной поправки "глобальная Британия" станет тем местом, где такие лица не смогут найти безопасного убежища, а их активы в Британии также будут заморожены, пишет 360.tv.
Напомним, в марте прошлого года в Соединенном Королевстве начал действовать закон "О санкциях и мерах по борьбе с отмыванием денег", к нему был принята и так называемая "поправка Магнитского".
Как известно, выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября - это "последдняя и самая твердая дата Brexit", уверяет новый британский премьер Борис Джонсон, с гордостью объявляющий о том, что сторонниками Brexit являются все члены сформированного им кабинета.
Джонсон утверждает, что королевство "лучше подготовлено" к выходу из ЕС, чем многие думают, и что в результате этого к 2050 году оно станет "самым лучшим местом на земле" - "самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим".

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