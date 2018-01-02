Поможет ли выжить Венесуэле цифровая валюта?

Экономика Венесуэлы находится в тяжелейшем положении. Главная причина этого – война, которую США ведут против Венесуэлы. Война пока не горячая, а экономическая. Последние действия Вашингтона на этом направлении – объявление в августе 2017 года о новой серии экономических санкций. Расширены чёрные списки лиц из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Введён запрет на покупку государственных долговых бумаг Венесуэлы, причём к ним отнесены не только казначейские облигации, но и долговые бумаги государственной нефтяной компании PDVSA. Эта примерно такая же санкция, которую Вашингтон грозит применить в отношении государственных долговых бумаг России. Руководство Венесуэлы прекрасно понимает, что в любой момент санкции могут стать ещё более жёсткими, в частности могут быть заблокированы расчёты в долларах.

Многолетний прессинг Вашингтона на Венесуэлу серьёзно ослабил экономику страны и расстроил денежное обращение. По итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в Венесуэле составил 1369%. К концу года, согласно прогнозу экспертов, этот показатель должен возрасти до 2000%. Одновременно происходит непрерывное падение курса национальной валюты (боливар) по отношению к доллару, наблюдается тотальная долларизация денежного обращения. Обычные наличные деньги в стране почти закончились, люди выстраиваются перед банкоматами в огромные очереди, но те выдают максимум 10 тысяч боливаров в день, этого хватает только на несколько чашек кофе.

В 2007 году Венесуэла разорвала отношения с Международным валютным фондом и перестала представлять в МВФ финансовую статистику. О некоторых финансовых показателях страны, например о государственном долге, можно лишь гадать, официальных данных нет. Аналитики оценивают общий госдолг Венесуэлы в 100-150 млрд. долл.

Безработица в стране резко возросла, большая часть населения отброшена за черту бедности. В этих условиях для многих в Венесуэле криптовалюты предстают палочкой-выручалочкой. Десятки тысяч людей стали заниматься майнингом – добычей биткойнов и других криптовалют. А президент Мадуро вместо борьбы с частными криптовалютами объявил о намерении создать национальную цифровую валюту, которая бы могла использоваться как внутри страны, так и для международных расчётов, и тем самым избежать блокирования расчётных операций Вашингтоном. По словам Мадуро, идею ему подсказал в своё время Уго Чавес.

В принципе мысль о создании национальной цифровой валюты уже не раз высказывались политиками ряда стран: Великобритании, Японии, Швеции, Эстонии и даже России. Правда, заявления такого рода носили слишком общий характер; на их фоне предложения президента Венесуэлы Мадуро выглядят гораздо более конкретными.

В начале декабря 2017 года Николас Мадуро объявил, что в 2018 году в Венесуэле будет запущена в обращение национальная криптовалюта El Petro, которая призвана обеспечить экономический подъём страны, защитить её от финансовой блокады и стать «эффективным ресурсом для борьбы со спекулятивным долларом». Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте выступят имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Такой источник, как BP Statistical Review of World Energy (June 2015), сообщает, что в 2014 году запасы нефти в Венесуэле составили 46,6 млрд. тонн, или 17,5% мировых запасов. По тем же данным, Саудовская Аравия находится на втором месте с резервами в 36,7 млрд. т, или 15,7% мировых запасов. По величине нефтяных запасов на душу населения Венесуэла занимает 6-7 места в мире. При таких богатствах нынешнее бедственное положение страны выглядит более чем странным. Криптовалюта El Petro по замыслу президента должна стать тем инструментом, который позволит Венесуэле выйти из этого состояния.

Некоторые детали проекта El Petro Мадуро огласил 10 декабря во время выступления по телевидению. Он объявил о создании Главного управления по криптовалюте, на которое будут возложены обязанности по регулированию и продвижению El Petro. Новый государственный орган возглавит депутат Учредительного собрания Карлос Варгас. Кроме того, 11 декабря был создан блокчейн-департамент Венесуэлы (Observatorio de Blockchain de Venezuela). А 28 декабря президент Внесуэлы сообщил о некоторых важных деталях проекта.

Во-первых, криптовалюта El Petro будет обеспечена 5 млрд баррелей нефти, находящейся в недрах страны. Речь идёт о нефти из месторождения Аякучо на территории битуминозных песков Ориноко. Мадуро также пообещал, что в будущем выделит для поддержки El Petro золотоносные месторождения Арко Минеро в поясе Ориноко и так же поступит с залежами алмазов.

Во-вторых, Мадуро указал, какой будет покупательная способность криптовалюты. El Petro не будет привязан ни к доллару США, ни к биткойну, ни к золоту. Это будет денежная единица, привязанная к чёрному золоту, т. е. нефтяная валюта. Президент сообщил, что каждый баррель нефти, добытый на месторождении, будет равен одному El Petro. О том, что новая валюта будет нефтяной, свидетельствует само её название, производное от petroleum (нефть).

В-третьих, президент Венесуэлы заявил, что для реализации проекта El Petro он мобилизует всю способную молодёжь страны: «Мы соберём [молодых специалистов] в специальную команду по криптовалюте, чтобы они занимались [майнингом] во всех штатах». Мадуро дал распоряжение министру по делам молодёжи и спорта Педро Инфанте (Pedro Infante) оборудовать «фермы» для майнинга криптовалют (компьютеры с мощными видеокартами для обслуживания системы блокчейн и добычи криптовалюты. – В.К.).

Все эти инициативы 28 декабря были оформлены в виде президентского указа. Он назвал подписание документа «финансовой революцией».

Событие, действительно, не ординарное, но вопросов очень много. По-прежнему не понятно, почему валюта называется «крипто» (криптовалюта изначально означает криптозащиту пользователя, обеспечивающую его анонимность). Если El Petro планируется использовать во внутреннем обращении, следовало бы разъяснить, как эта валюта будет сосуществовать с боливаром. К тому же во внутреннем обращении El Petro никак не может быть криптовалютой, иначе возникнет теневое денежное обращение.

А вот использовать El Petro как криптовалюту в качестве инструмента международных расчётов можно и нужно. Только криптовалюта способна нейтрализовать экономические и финансовые санкции Вашингтона. С моей точки зрения, одновременное использование El Petro во внутреннем обращении и для международных расчётов невозможно.

Ещё один принципиальный вопрос – о заявленном обеспечении новой валюты. El Petro, обеспеченная запасами нефти, выглядит выигрышно на фоне биткойна и других частных криптовалют. Ведь те не имеют никакого обеспечения, будучи, по сути, классическим инструментом финансовых спекуляций. А чтобы криптовалюты имели подобие денег, им необходимо обеспечение. Попытки создания обеспеченных цифровых денег предпринимались. Чаще всего в качестве такого обеспечения объявлялось золото, но до сих пор нет ни одной функционирующей золотой криптовалюты (ЗКВ).

А, может быть, нефтяное обеспечение, тем более гарантированное президентским указом, поможет вывести на орбиту не очередной инструмент спекуляций, а действительно настоящие деньги в цифровом виде? Увы, и тут есть сомнения. В истории человечества не было ещё прецедента, чтобы деньги обеспечивались запасами природных ресурсов из недр Земли. Ведь важно не только декларировать обеспеченность денежной единицы каким-то ресурсом. Самое главное – гарантировать конвертируемость денег в этот ресурс. Напомню, что в СССР ходили в обращении казначейские билеты (мелкие знаки: 1, 3, 5 рублей) и банкноты (вторые имели более высокие номиналы: 10, 25, 50 и 100 рублей). На первых было написано: «Казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза ССР». На вторых была следующая запись: «Банковский билет обеспечивается золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». Никто из советских людей особенно не обращал внимания на эти записи, поскольку в жизни обеспечением денег была товарная масса. Именно в товары, а не в золото или серебро конвертировались советские рубли.

А вот обеспечения рублей природными ресурсами в Советском Союзе никогда не было. Единственный известный мне случай попытки обеспечивать денежную единицу природными ресурсами относится к XVIII веку. Речь идёт о Франции, где только что произошла буржуазная революция. В 1790 году временное правительство выпустило бумажные деньги, которые назывались ассигнаты и обеспечивались землёй (королевские и церковные земли). Однако ассигнаты быстро обесценились, и в 1796 году добавили ещё один вид бумажных денег – территориальные мандаты, которые также обеспечивались землёй и иной недвижимостью, конфискованной в ходе революции. В короткие сроки все земли и вся недвижимость оказались в руках спекулянтов, а мандаты, как и ассигнаты, опять-таки обесценились. С приходом к власти Наполеона Бонапарта они были отменены.

Валюту El Petro властям Венесуэлы вряд ли удастся вывести на орбиту лишь с помощью декларации о том, что она обеспечена нефтью. Сказав «а», властям придётся сказать «б». А именно объявить о конвертации валюты в право собственности на запасы нефти. И не просто объявить, а создать механизм, обеспечивающий ликвидность такого товара, как нефть в недрах. Нетрудно понять, чем это всё закончится: быстрой распродажей запасов нефти Венесуэлы. Подобно тому, как в течение нескольких лет земельными поместьями французских феодалов и церкви завладели спекулянты, которые очень хорошо нажились на Великой французской революции. Думаю, однако, что руководство Венесуэлы не дойдёт до принятия решения о свободной конвертации El Petro в запасы чёрного золота. Ибо такое решение окончательно уничтожит остатки суверенитета Венесуэлы как государства.