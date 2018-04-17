Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! • 46 • Аналитика



В любой ситуации может настать такой момент. По поговорке: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Но вообще, так продолжаться не может.



Можно много говорить о деградации и оскотинивании народонаселения Украины, но это, в первую очередь, дело самих украинцев. Это их право, и, коль они решили, что хрюкать – это нормально, не нам судить.





Есть еще много людей, которые пытаются донести до русской аудитории мысль, что в Украине не все так плохо. Уважаю их попытки, но не более того. На самом деле все плохо, и лучше уже не будет. Поздно.



Те щенки, которых кормили с рук многие пишущие сегодня, выросли. Незалежное щеня не просто не вмерло, а еще вымахало во вполне себе приличную псину. И, так как псина получилась довольно патриотически воспитанная, то гавкает на всех, кто не скачет.



Но, опять же, это дело украинцев. У нас немного получше, слава богу. Что там будет дальше, не берусь сказать, но зиговать Гитлеру или Бандере точно не придется. В отличие от этих… у края застывших.



Собственно, и гавкать они будут у себя. Или хрюкать. К нам точно не сунутся, потому как вопрос выживания. Слишком их мало, незалежных и на голову майданутых.



Но гадили, гадят и будут гадить. Потому что все, уважаемые россияне, процесс идет, и никто его не собирается останавливать. Незачем.



Да, в информсфере некоторые авторы еще будут пугать кого-то близким гаплыком Украине. Кого – мне лично не понятно, потому что в Украине их не читают, да и на Украине тоже. Так что кто должен испугаться – не понимаю.



Но суть не в испугах. Суть в том, что мы 25 лет проигрывали битву за украинские мозги и окончательно ее проиграли. Это факт. От 0 до 30 лет – поле экспериментов, на котором колосится национализм. Украинский, понятное дело. А так как методички все еще райкомовские, то, соответственно, нищета, умноженная на патриотизм (мы нищие, но гордые) дает свои плоды.



Трескайте, москали, не обляпайтесь.



Смотрим. Памятник, облитый краской. Измалеванный словесами. Это для кого? Для украинцев?



Я вас умоляю, вот там как раз всем наплевать. Мизерный процент уродов аплодирует. Больший процент нормальных людей (сразу скажу, изрядно больший) тихо материться, но не более. Потому что с нациками рядом сегодня плечом к плечу стоит полиция.



Случка фашизма и государственных структур – современная украинская власть. Приехали.



Остальной массе просто не до того. Как нам всем было не до того в 90-е. Мы свои поколения прогадили, и украинцы тем же самым занимаются. Разница в том только, что у нас просто безголовые поколения растут, а у них жовто-блакитный национализм присутствует.



А чем, простите, наших запатриотизировать?



Нет, действительно, а чем? Вот чтобы кроме невнятных пусков ракет не пойми куда и уничтожения не пойми кого? Ладно, хорошо, «борьба с мировым терроризмом» в лице некоего объединения… Или, как сегодня говорят в блогосфере, «война «Газпрома» за трубу в Европу».



Может, стоит за наше прошлое повоевать? За память, например… За памятники…



Я «Газпром» не зря упомянул. Да, у Миллера и компании расходов очень много, все-таки войну ведут в Сирии, денег на нее улетает – мама, не горюй. Но, тем не менее, и в России достается. Села (хреново, да) газифицируются, спорткомплексы в райцентрах возводятся. Это вот без придумок, что есть, то есть.



Еще бы «Зениту» обезьянок ручных перестали покупать, обошлись бы отечественными кабанами – вообще бы прелесть была.



Кстати, а вместо очередного приобретения «Зениту» (ведь все равно не во благо пойдет), предложить Кличко ДЕНЕГ!!! Или более того, ГАЗ!!!



То, что нормальный свидомый украинец продаст все, что есть за СКВ, думаю, всем и так понятно. А уж если такое? Памятник?



Есть некий сакральный смысл в инициативе. Убрать бельмо/памятник с глаз долой. И перевезти в Россию. А уж где его поставить… Две области драться будут за право принять точно. Воронежская и Белгородская. Земляк, как-никак и освободитель. «Наказать за Сирию»: США опять расширяют антироссийские санкции



Оно, конечно, далеко не самое умное дело – убирать памятники с земель, обильно политых русской кровью. Но и оставлять на поругание в украинах, польшах, болгариях тоже не вижу смысла. С унижением в виде краски на памятнике бороться сегодня можно или крутыми санкциями, в стиле Израиля (по примеру евреев: прилетело на землю израильскую что-то – получите и распишитесь, всё), это если страна сильная, или как я предлагаю. Деньгами.



Понятно, что наш МИД сегодня никто слушать не станет, и все эти протесты можно не предъявлять. Смысла веселить свору неполноценных не вижу, если честно.



Собственно, ничего такого здесь нет. Убираем памятник туда, где ему светят только цветы, а не похабные надписи и краска, укры найдут, конечно, где еще энергию выплеснуть, но по крайней мере, с одним беспределом покончено будет.



Кстати, ведь фактически это только населения Киева и трех-четырех городов в Украине касается, не более. Во многих населенных пунктах на эту декоммунизацию плевать хотели. И памятники там мало того, что стоят, так еще за ними и ухаживают.



Потому что память. Своя. А Киев – это столица. Понаехали, понаоставались…



Если честно, план еще не то что не оформился в голове, скорее так, проблески понимания. Понимания того, что надо что-то делать.



Может, кто еще чего умного посоветует, кроме как поменять памятник Ватутину на газ?



Делать-то все равно что-то надо. Надежды на выздоровление украинского социума лично у меня нет. Да и это надо быть совсем уж оптимистом, чтобы верить в такое.







Надо помочь выиграть этот последний и решительный бой. Тут вопрос не просто выживания конкретного памятника конкретному человеку, тут вопрос престижа страны и воспитания этих… подрастающих. На конкретных примерах. В любой ситуации может настать такой момент. По поговорке: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Но вообще, так продолжаться не может.Можно много говорить о деградации и оскотинивании народонаселения Украины, но это, в первую очередь, дело самих украинцев. Это их право, и, коль они решили, что хрюкать – это нормально, не нам судить.Есть еще много людей, которые пытаются донести до русской аудитории мысль, что в Украине не все так плохо. Уважаю их попытки, но не более того. На самом деле все плохо, и лучше уже не будет. Поздно.Те щенки, которых кормили с рук многие пишущие сегодня, выросли. Незалежное щеня не просто не вмерло, а еще вымахало во вполне себе приличную псину. И, так как псина получилась довольно патриотически воспитанная, то гавкает на всех, кто не скачет.Но, опять же, это дело украинцев. У нас немного получше, слава богу. Что там будет дальше, не берусь сказать, но зиговать Гитлеру или Бандере точно не придется. В отличие от этих… у края застывших.Собственно, и гавкать они будут у себя. Или хрюкать. К нам точно не сунутся, потому как вопрос выживания. Слишком их мало, незалежных и на голову майданутых.Но гадили, гадят и будут гадить. Потому что все, уважаемые россияне, процесс идет, и никто его не собирается останавливать. Незачем.Да, в информсфере некоторые авторы еще будут пугать кого-то близким гаплыком Украине. Кого – мне лично не понятно, потому что в Украине их не читают, да и на Украине тоже. Так что кто должен испугаться – не понимаю.Но суть не в испугах. Суть в том, что мы 25 лет проигрывали битву за украинские мозги и окончательно ее проиграли. Это факт. От 0 до 30 лет – поле экспериментов, на котором колосится национализм. Украинский, понятное дело. А так как методички все еще райкомовские, то, соответственно, нищета, умноженная на патриотизм (мы нищие, но гордые) дает свои плоды.Трескайте, москали, не обляпайтесь.Смотрим. Памятник, облитый краской. Измалеванный словесами. Это для кого? Для украинцев?Я вас умоляю, вот там как раз всем наплевать. Мизерный процент уродов аплодирует. Больший процент нормальных людей (сразу скажу, изрядно больший) тихо материться, но не более. Потому что с нациками рядом сегодня плечом к плечу стоит полиция.Случка фашизма и государственных структур – современная украинская власть. Приехали.Остальной массе просто не до того. Как нам всем было не до того в 90-е. Мы свои поколения прогадили, и украинцы тем же самым занимаются. Разница в том только, что у нас просто безголовые поколения растут, а у них жовто-блакитный национализм присутствует.А чем, простите, наших запатриотизировать?Нет, действительно, а чем? Вот чтобы кроме невнятных пусков ракет не пойми куда и уничтожения не пойми кого? Ладно, хорошо, «борьба с мировым терроризмом» в лице некоего объединения… Или, как сегодня говорят в блогосфере, «война «Газпрома» за трубу в Европу».Может, стоит за наше прошлое повоевать? За память, например… За памятники…Я «Газпром» не зря упомянул. Да, у Миллера и компании расходов очень много, все-таки войну ведут в Сирии, денег на нее улетает – мама, не горюй. Но, тем не менее, и в России достается. Села (хреново, да) газифицируются, спорткомплексы в райцентрах возводятся. Это вот без придумок, что есть, то есть.Еще бы «Зениту» обезьянок ручных перестали покупать, обошлись бы отечественными кабанами – вообще бы прелесть была.Кстати, а вместо очередного приобретения «Зениту» (ведь все равно не во благо пойдет), предложить Кличко ДЕНЕГ!!! Или более того, ГАЗ!!!То, что нормальный свидомый украинец продаст все, что есть за СКВ, думаю, всем и так понятно. А уж если такое? Памятник?Есть некий сакральный смысл в инициативе. Убрать бельмо/памятник с глаз долой. И перевезти в Россию. А уж где его поставить… Две области драться будут за право принять точно. Воронежская и Белгородская. Земляк, как-никак и освободитель.Оно, конечно, далеко не самое умное дело – убирать памятники с земель, обильно политых русской кровью. Но и оставлять на поругание в украинах, польшах, болгариях тоже не вижу смысла. С унижением в виде краски на памятнике бороться сегодня можно или крутыми санкциями, в стиле Израиля (по примеру евреев: прилетело на землю израильскую что-то – получите и распишитесь, всё), это если страна сильная, или как я предлагаю. Деньгами.Понятно, что наш МИД сегодня никто слушать не станет, и все эти протесты можно не предъявлять. Смысла веселить свору неполноценных не вижу, если честно.Собственно, ничего такого здесь нет. Убираем памятник туда, где ему светят только цветы, а не похабные надписи и краска, укры найдут, конечно, где еще энергию выплеснуть, но по крайней мере, с одним беспределом покончено будет.Кстати, ведь фактически это только населения Киева и трех-четырех городов в Украине касается, не более. Во многих населенных пунктах на эту декоммунизацию плевать хотели. И памятники там мало того, что стоят, так еще за ними и ухаживают.Потому что память. Своя. А Киев – это столица. Понаехали, понаоставались…Если честно, план еще не то что не оформился в голове, скорее так, проблески понимания. Понимания того, что надо что-то делать.Может, кто еще чего умного посоветует, кроме как поменять памятник Ватутину на газ?Делать-то все равно что-то надо. Надежды на выздоровление украинского социума лично у меня нет. Да и это надо быть совсем уж оптимистом, чтобы верить в такое.Надо помочь выиграть этот последний и решительный бой. Тут вопрос не просто выживания конкретного памятника конкретному человеку, тут вопрос престижа страны и воспитания этих… подрастающих. На конкретных примерах. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 46 Источник Похожие новости Константин Душенов: «Сокрушительный удар» - пропагандистская хлопушка Добро пожаловать в гонку вооружений, господа! «Наказать за Сирию»: США опять расширяют антироссийские санкции

Атака США стоила 100 млн долларов, но пользы не принесет Поможем генералу Ватутину выиграть последний бой! О необходимости воссоздания морской ракетоносной авиации Новости партнеров