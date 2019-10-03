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Помощница Помпео прибыла в Киев
03 октября 2019, 22:39 • 23 • Украина
Помощник государственного секретаря США Майка Помпео, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину с целью обсуждения ситуации в Донбассе.
@usembassykyiv Twitter
Об этом информирует пресс-служба посольства США на Украине в Twitter.
«Мы рады приветствовать в Киеве главу бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнёрами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов», — указано в сообщении.
Отмечается, что она начала свой визит на Украину с посещения Майдана Незалежности.
В августе на Украину приехал Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по нацбезопасности.
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