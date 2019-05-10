Помощница Дутерте не смогла снять с него огромного таракана – видео

Сам филиппинский лидер поначалу не заметил этого, так как таракан полз по его одежде. Подбежавшая к нему помощница попыталась смахнуть таракана бумагой, но насекомое продолжало цепляться за одежду президента.

Заметив это, Дутерте убрал насекомое со своей одежды рукой. Глава государства при этом пошутил, что таракана ему подложили представители оппозиционной Либеральной партии.

Кадры опубликовало издание Rappler. Инцидент произошел в провинции Бохоль, куда Дутерте приехал для выступления с предвыборной речью.