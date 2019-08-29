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Помощники конгрессменов США на экскурсии в Совфеде интересовались охватом интернета в РФ

29 августа 2019, 12:39  •  78 • Политика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Помощники конгрессменов США во время экскурсии в Совете Федерации в четверг интересовались охватом интернета в России и наличием образовательных программ на телеканале верхней палаты парламента "Вместе-РФ", передает корреспондент ТАСС.

Во время экскурсии, в которой приняли участие более 20 сотрудников аппарата Конгресса, им показали флаги всех 85 российских регионов, которые располагаются на первом этаже здания. Экскурсовод обратил внимание гостей на несколько флагов, в частности на флаги северных регионов и городов федерального значения Севастополя и Санкт-Петербурга. Кроме того, помощники конгрессменов ознакомились с портретами всех спикеров российского сената, начиная со дня основания в 1810 году Государственного совета.

Экскурсовод также обратил внимание американцев на то, что в 2011 году Совет Федерации впервые возглавила женщина - представитель Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сказал ТАСС, что визит помощников конгрессменов носит ознакомительный и технический характер.

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