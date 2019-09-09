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Помощник Зеленского "отобрал" у Медведчука заслугу участия в обмене удерживаемыми
09 сентября 2019, 17:09 • 87 • Политика
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал состоявшийся в минувшую субботу обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. По его словам, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не имел отношения к переговорам, освобождение украинских заключенных - исключительно заслуга Зеленского.
По его словам, телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проходят в уважительном тоне. "Это был равный разговор двух президентов", - подчеркнул Ермак в своем интервью украинскому изданию "Украинская правда".
Если бы между президентами не было конструктивного диалога, освобождения не произошло бы, отметил Ермак. По его словам, Россия в ходе переговоров придерживалась изначально избранной тактики, не пытаясь менять "правила игры".
Сложности в процессе заключения договоренностей касались лишь юридических процедур, отметил он.
Кроме того, помощник Зеленского опроверг причастность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к переговорам. По его словам, освобождение украинцев является исключительно заслугой Зеленского.
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