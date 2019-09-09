Помощник Зеленского "отобрал" у Медведчука заслугу участия в обмене удерживаемыми

По его словам, телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проходят в уважительном тоне. "Это был равный разговор двух президентов", - подчеркнул Ермак в своем интервью украинскому изданию "Украинская правда".

Если бы между президентами не было конструктивного диалога, освобождения не произошло бы, отметил Ермак. По его словам, Россия в ходе переговоров придерживалась изначально избранной тактики, не пытаясь менять "правила игры".

Сложности в процессе заключения договоренностей касались лишь юридических процедур, отметил он.

Кроме того, помощник Зеленского опроверг причастность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к переговорам. По его словам, освобождение украинцев является исключительно заслугой Зеленского.