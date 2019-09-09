Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экономист сравнил Центробанк с гитлеровской армией
"Говорите, какие новые трусы у Бузовой": Баранец о технологиях Запада ...
«Предопределило будущие победы»: какую роль в освобождении Чехословакии сыграла ...
Антибиотики или фастфуд? Один из самых агрессивных видов рака "помолодел&qu...
Главная / Политика

Помощник Зеленского "отобрал" у Медведчука заслугу участия в обмене удерживаемыми

09 сентября 2019, 17:09  •  87 • Политика
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал состоявшийся в минувшую субботу обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. По его словам, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не имел отношения к переговорам, освобождение украинских заключенных - исключительно заслуга Зеленского.
По его словам, телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проходят в уважительном тоне. "Это был равный разговор двух президентов", - подчеркнул Ермак в своем интервью украинскому изданию "Украинская правда".
Если бы между президентами не было конструктивного диалога, освобождения не произошло бы, отметил Ермак. По его словам, Россия в ходе переговоров придерживалась изначально избранной тактики, не пытаясь менять "правила игры".
Сложности в процессе заключения договоренностей касались лишь юридических процедур, отметил он.
Кроме того, помощник Зеленского опроверг причастность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к переговорам. По его словам, освобождение украинцев является исключительно заслугой Зеленского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
08 сентября 2019, 18:24
"Парадоксальная ситуация": О личной проблеме Путина, связанной с жителями Тулуна, заявил Песков
09 сентября 2019, 10:39
Хорохордин победил на выборах главы Республики Алтай
09 сентября 2019, 10:39
"Одно неприятное исключение": Турчак заявил о победе "Единой России" с оговорками
09 сентября 2019, 04:09
"Более активны там, где что-то плохо": В Москве объяснились за низкую явку
09 сентября 2019, 04:09
Памфилова объяснила появление фейков о нарушениях на выборах
09 сентября 2019, 17:09
Памфилова назвала среднюю явку на выборах в единый день голосования
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых...
09 сентября 2019, 07:24
Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эк...
09 сентября 2019, 00:54
Евроукров обижают кругом – от Израиля до Венгрии (Руслан Осташко)
09 сентября 2019, 00:54
"Негодование народа слили в канализацию": Делягин дал свой прогноз по выбор...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
03 сентября 2019, 21:24
"На её совести тысячи трагедий и смертей": Трагедия семьи Юлии Тимошенко не у всех вызвала сочувствие
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
07 сентября 2019, 14:39
Что не так с этим обменом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.