Помощник Зеленского предложил открыть отель в бывшем штабе гестапо и тут же заговорил про мир с Россией

Сергей Шефир рассказал о своём видении будущего для бывшего штаба гестапо в Киеве в интервью изданию "Левый берег".

"Моя мечта создать там пятизвёздочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - высказался он о здании на Банковской улице, где сейчас располагается офис украинского президента.

В этом же интервью он назвал Россию агрессором, но сказал, что Киеву придётся договариваться с Москвой о мире, "потому что географически мы никуда не денемся друг от друга". "Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?" - спросил он у сторонников конфликта.

Кроме того, сооснователь "95 квартала" высказался против преследования "нормальных" российских артистов, например, звезды "Сватов" Фёдора Добронравова.

"Таких, как Пореченков или Охлобыстин, - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей", - высказался Шефир.

"У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно", - добавил он, огорошив журналистов вопросом, как же украинцы ездят в Крым, "если у нас идёт война".