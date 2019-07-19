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Помощник Зеленского предложил открыть отель в бывшем штабе гестапо и тут же заговорил про мир с Россией
19 июля 2019, 17:09 • 10 • Политика
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал о своих мечтах открыть пятизвёздочный отель в бывшем штабе гестапо, где в войну расстреливали людей, и получать огромные дивиденды. В этом же интервью он высказался за мир с Россией.
Сергей Шефир рассказал о своём видении будущего для бывшего штаба гестапо в Киеве в интервью изданию "Левый берег".
"Моя мечта создать там пятизвёздочный отель, который будет приносить огромную прибыль. Но можно и музей сделать - такой украинский Лувр", - высказался он о здании на Банковской улице, где сейчас располагается офис украинского президента.
В этом же интервью он назвал Россию агрессором, но сказал, что Киеву придётся договариваться с Москвой о мире, "потому что географически мы никуда не денемся друг от друга". "Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?" - спросил он у сторонников конфликта.
Кроме того, сооснователь "95 квартала" высказался против преследования "нормальных" российских артистов, например, звезды "Сватов" Фёдора Добронравова.
"Таких, как Пореченков или Охлобыстин, - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей", - высказался Шефир.
"У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно", - добавил он, огорошив журналистов вопросом, как же украинцы ездят в Крым, "если у нас идёт война".
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