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Помощник Зеленского объяснил, как на Украине сорвали госпереворот

05 декабря 2021, 18:30  •  54 • Политика
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о раскрывшем госпереворот Владимире Зеленском.
Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, как президент Украины Владимир Зеленский смог предотвратить очередной госпереворот.
Как сообщал Царьград, президент Зеленский 26 ноября на пресс-конференции сообщил, что получил информацию о готовящемся перевороте в стране и причастности к нему крупного бизнесмена Рината Ахметова.
Арестович полагает, что своими заявлениями Зеленский смог "нивелировать" госпереворот.
"Переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает. Когда его заранее озвучивают, да ещё с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать", - полагает советник Офиса президента.
Советник отметил в интервью, что "таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддийскую пословицу - что озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ разберётся". Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее о том, что Зеленский на пресс-конференции сорвал госпереворот, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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