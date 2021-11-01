Помощник Зеленского обещал России мясорубку и большие потери

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович обещал России мясорубку и большие потери. Именно такие формулировки он использовал, прогнозируя войну.

Арестович уверен: русская армия не сможет победить украинскую, если случится полномасштабное вооружённое противостояние.

"Это будет страшная мясорубка. <…> Они (армия России - ред.) получат огромные военные потери техники и личного состава", - заявил Арестович.

В эфире телеканала "Украина 24" он добавил, что Киеву тоже весело не будет, однако, по мнению советника главы офиса Зеленского, Москва не сможет военным путём "решить свои политические задачи". Для Украины в данном случае экономические потери страшнее, чем военные. Никаких аргументов, чтобы подкрепить сказанное, Алексей Арестович не привёл.

После политического переворота 2013-2014 годов Украина стала именовать Россию "страной-агрессором", причём не только на уровне риторики, но и в официальных документах. Причиной стал выбор жителей Крыма, которые в марте 2014 года демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев всё ещё верит, что может вернуть себе территории.

Вопрос Донбасса также остаётся спорным. В том же 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, образовав Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.