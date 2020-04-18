Помощник Трампа отказался ехать в Москву 9 мая, о будущих визитах в США молчат

В США отказались отправлять с визитом в Москву помощника президента США по нацбезопасности. Ранее планировалось, что Роберт О'Брайен прибудет в Россию для празднования Дня Победы.

Однако накануне стало известно, что парад Победы из-за пандемии коронавируса будет перенесён. Как отмечал в своём заявлении президент РФ Владимир Путин, риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки.

А потому, указал он, сейчас недопустимо начинать подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

В Вашингтоне пояснили, что раз парад не состоится в обозначенные сроки, то и посол О'Брайен не поедет в Москву.

О дальнейших визитах своих представителей в РФ в США пока не объявили, передаёт ТАСС.