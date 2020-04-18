Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
Коронавирус не сможет размножаться: Учёные нашли лекарство-"обманку" п...
Главная / В мире

Помощник Трампа отказался ехать в Москву 9 мая, о будущих визитах в США молчат

18 апреля 2020, 15:10  •  59 • В мире
В России в связи со вспышкой коронавируса был перенесён парад Победы в Москве. Ранее анонсированный визит помощника президента США по нацбезопасности в этой связи также был отменён. О дальнейших визитах Вашингтон пока не объявил.
В США отказались отправлять с визитом в Москву помощника президента США по нацбезопасности. Ранее планировалось, что Роберт О'Брайен прибудет в Россию для празднования Дня Победы.
Однако накануне стало известно, что парад Победы из-за пандемии коронавируса будет перенесён. Как отмечал в своём заявлении президент РФ Владимир Путин, риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки.
А потому, указал он, сейчас недопустимо начинать подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
В Вашингтоне пояснили, что раз парад не состоится в обозначенные сроки, то и посол О'Брайен не поедет в Москву.
О дальнейших визитах своих представителей в РФ в США пока не объявили, передаёт ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 00:10
"Уносят немощных. Все заражены": Заключённый в американской тюрьме лётчик Ярошенко заподозрил у себя COVID-19
18 апреля 2020, 01:05
«Инфраструктура формируется США»: в МИД РФ предупредили об опасной деятельности биолабораторий на границе с Россией
18 апреля 2020, 06:10
Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей
18 апреля 2020, 08:10
"Дети были пристроены": Застрявшим в США российским школьникам помогали эмигранты
18 апреля 2020, 02:10
Трамп открывает Америку. Снова
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 04:10
"Возникают потом истории": Лавров обратился к родителям, отправившим детей на учёбу в США
13 апреля 2020, 09:11
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" русских
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
12 апреля 2020, 10:35
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
12 апреля 2020, 18:35
"Украинская ракета сошла с ума": Инсайд из конструкторского бюро раскрыл Баранец
12 апреля 2020, 08:35
Украина методично наносит удары по Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.