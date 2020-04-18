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Помощник Трампа отказался ехать в Москву 9 мая, о будущих визитах в США молчат
18 апреля 2020, 15:10 • 59 • В мире
В России в связи со вспышкой коронавируса был перенесён парад Победы в Москве. Ранее анонсированный визит помощника президента США по нацбезопасности в этой связи также был отменён. О дальнейших визитах Вашингтон пока не объявил.
В США отказались отправлять с визитом в Москву помощника президента США по нацбезопасности. Ранее планировалось, что Роберт О'Брайен прибудет в Россию для празднования Дня Победы.
Однако накануне стало известно, что парад Победы из-за пандемии коронавируса будет перенесён. Как отмечал в своём заявлении президент РФ Владимир Путин, риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки.
А потому, указал он, сейчас недопустимо начинать подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
В Вашингтоне пояснили, что раз парад не состоится в обозначенные сроки, то и посол О'Брайен не поедет в Москву.
О дальнейших визитах своих представителей в РФ в США пока не объявили, передаёт ТАСС.
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