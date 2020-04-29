Помощник сапёра: какими возможностями обладает новый армейский робот «Скорпион»

Российские специалисты приступили к доработке наземного робототехнического комплекса (РТК) лёгкого класса «Скорпион». Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Проект осуществляется в интересах инженерных войск в целях дальнейшего развития автономных аппаратов. «Скорпион» представляет собой четырёхколёсную платформу, сконструированную на базе испытанной в Сирии машины «Скарабей». Однако, в отличие от предшественника, новое изделие способно не только вести разведку, но и осуществлять разминирование. В частности, «Скорпион» предназначен для ликвидации «растяжек» и мин нажимного действия. Как считают эксперты, подобная техника позволяет минимизировать риски для жизни сапёров.

В России стартовали инициативные работы по совершенствованию наземного робототехнического комплекса (РТК) лёгкого класса «Скорпион», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Проект осуществляется в целях дальнейшего развития наземных автономных платформ инженерной разведки и локального разминирования.

«Скорпион» предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео- и аудиоинформации в труднодоступных и опасных для военнослужащего местах», — говорится на сайте Минобороны РФ.

В июле прошлого года проходили испытания опытного образца «Скорпиона». По информации компании-разработчика АО «СЕТ-1», серийное производство аппарата может быть развёрнуто в 2020 году. Робот будет стоять на вооружении Инженерных войск РФ.

Компактность и приземистость

«Скорпион» представляет собой четырехколёсную робототехническую платформу массой около 20 кг. Период автономной работы РТК от встроенного источника питания может составлять четыре часа. Максимальная скорость комплекса — 3,3 м/с, дальность управления — до 1000 м.

Сапёрные работы «Скорпион» проводит с помощью дистанционно управляемых штанг, предназначенных для зацепления подрывных «растяжек». Если требуется нейтрализовать взрывные устройства нажимного действия, робот использует дистанционно управляемый плуг.

Изображение робота «Скорпион»

© set-1.ru

К преимуществам «Скорпиона» Минобороны РФ относит высокую подвижность и манёвренность при передвижении по среднепересечённой местности и в условиях городской застройки. В частности, с помощью штанг робот может подниматься по лестницам домов.

«Этот робот идеально подходит для обезвреживания взрывных устройств подобного типа («растяжек»). Компактность, приземистость защищают его от осколков, которые, как правило, уходят выше... Две камеры, установленные на платформе, передают сапёру на планшет видео в высоком разрешении. Рассмотреть спрятанную в траве проволоку несложно», — заявил ранее в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ФГБУ ЦНИИ инженерных войск капитан Игорь Радионов.

С точки зрения разработчика, ключевыми преимуществами «Скорпиона» являются совместимость с различными типами навесного оборудования, неприхотливость и высокая автономность за счёт возможности установки более мощных аккумуляторов.

Позаботились инженеры и о защите системы управления «Скорпионом». Для этого РТК был разработан единый цифровой радиоканал управления и передачи данных, алгоритм которого исключает возможность перехвата управления. Кроме того, в комплексе предусмотрена опция проводного управления, актуальная для работы в условиях радиомолчания или подавления радиосигнала.

«Скорпион» создаётся на основе робототехнического комплекса лёгкого класса «Скарабей», который использовался российскими инженерными войсками в Сирии, в том числе при разминировании исторической части Пальмиры в 2017 году.

Предшественник заметно уступает по характеристикам новому роботу: он имеет более скромные массогабаритные параметры, меньшую автономность и дальность управления. Также «Скарабей» лишён элементов, позволяющих оператору на расстоянии воздействовать на мины и фугасы.

Несмотря на это, на испытаниях в Сирии «Скарабей» удостоился достаточно высоких оценок Минобороны РФ как средство, способное передавать на пульт военнослужащего всю необходимую для проведения разминирования информацию.

«Дистанция получения изображения и надёжного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 м, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 см, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу», — говорится в материалах Минобороны.

Сирийский опыт

Как отмечает командование Инженерных войск РФ, полученный в Сирии опыт сыграл свою роль в процессе совершенствования робототехнических комплексов обнаружения и разминирования. По результатам выполнения задач в арабской республике в России стартовали работы по созданию перспективных вооружений.

В этом контексте, по мнению опрошенных RT экспертов, проект «Скорпион» — красноречивый пример эволюции РТК. Её смысл заключается в появлении более сложных многофункциональных платформ на основе машин, проверенных в боевых условиях.

«Миссия наших сапёров в Сирии позволила проверить стоящие на вооружении средства, включая робототехнические комплексы, выявить их сильные и слабые стороны, составить задание на модернизацию. Важно напомнить, что в САР людям и роботам нередко приходилось решать очень сложные задачи, так как за годы войны террористы научились изобретать самые разные виды взрывчатки и способы их закладки», — отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Российский сапёр в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

После завершения миссии сапёров в Сирии некоторые обезвреженные самодельные взрывные устройства были доставлены в учебно-тренировочный комплекс Международного противоминного центра (МПЦ) Вооружённых сил РФ (Нахабино). В этой коллекции можно найти мины, замаскированные, например, под магазин от автомата АК-74, беспроводной дверной звонок и различные предметы интерьера.

По словам преподавателей МПЦ, побывавших в сирийской командировке, боевики минировали даже игрушки и кухонную утварь. Причём сапёрам намного проще обезвреживать штатные армейские мины, чем самодельные бомбы с неизвестными характеристиками.

«Сирийская операция в очередной раз продемонстрировала необходимость широкого использования робототехнических средств как для осмотра помещений, так и для нейтрализации боеприпасов. Сапёры — люди очень осторожные, но без применения автономных аппаратов риск может оказаться слишком большим», — констатировал Юрий Кнутов.

Аналогично мнение о роли РТК высказывает и военный эксперт Алексей Хлопотов. В беседе с RT он подчеркнул, что современные автономные комплексы способны решать достаточно широкий круг задач, особенно в локациях, где присутствие человека необязательно: на открытой местности, дорогах, а также в туннелях и других труднодоступных местах.

«Конечно, если необходимо проверить жилые дома и важные объекты инфраструктуры, то без человека не обойтись. Здесь требуется квалифицированное разминирование без подрыва. Однако роботы могут обеспечить первичный осмотр опасных мест. РТК — это помощники человека, но их функционал будет расширяться. Поэтому наши военные уделяют такое внимание их технологическому совершенствованию», — подытожил Хлопотов.