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Помощник Путина иронично ответил на "секретные сведения" Трампа о русских в Венесуэле

05 июня 2019, 13:39  •  53 • Политика
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков иронично ответил на твит Дональда Трампа, в котором тот ссылается на "секретные сведения" о численности русских специалистов в Венесуэле. По его словам, "можно только догадываться", на какие слухи ориентируется президент США.
Президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Россия отчиталась перед ним о сокращении своих специалистов в Венесуэле. Это заявление вызвало ироничную реакцию Кремля.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заверил журналистов, что Москва не обсуждает с третьими странами своё сотрудничество с Каракасом. По его мнению, "можно только догадываться", на какие слухи или неподтверждённые данные может опираться американский президент.
"Какие-то домыслы", - иронично отметил помощник Владимира Путина.
По его словам, в Венесуэле находятся технические специалисты, работающие в области экономики и военно-технической подготовки, их участие регламентировано двусторонними договорённостями, а число консультантов строго лимитировано. При этом информация по поводу сотрудничества "особо не комментируется вовне", передаёт ТАСС.

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