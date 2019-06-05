|
Помощник Путина иронично ответил на "секретные сведения" Трампа о русских в Венесуэле
05 июня 2019, 13:39 • 53 • Политика
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков иронично ответил на твит Дональда Трампа, в котором тот ссылается на "секретные сведения" о численности русских специалистов в Венесуэле. По его словам, "можно только догадываться", на какие слухи ориентируется президент США.
Президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Россия отчиталась перед ним о сокращении своих специалистов в Венесуэле. Это заявление вызвало ироничную реакцию Кремля.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заверил журналистов, что Москва не обсуждает с третьими странами своё сотрудничество с Каракасом. По его мнению, "можно только догадываться", на какие слухи или неподтверждённые данные может опираться американский президент.
"Какие-то домыслы", - иронично отметил помощник Владимира Путина.
По его словам, в Венесуэле находятся технические специалисты, работающие в области экономики и военно-технической подготовки, их участие регламентировано двусторонними договорённостями, а число консультантов строго лимитировано. При этом информация по поводу сотрудничества "особо не комментируется вовне", передаёт ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 23:09
|
03 июня 2019, 01:24
|
31 мая 2019, 18:36
|
30 мая 2019, 01:39
|
02 июня 2019, 01:09
|
04 июня 2019, 01:54
|
02 июня 2019, 15:56