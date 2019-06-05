Помощник Путина иронично ответил на "секретные сведения" Трампа о русских в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что Россия отчиталась перед ним о сокращении своих специалистов в Венесуэле. Это заявление вызвало ироничную реакцию Кремля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заверил журналистов, что Москва не обсуждает с третьими странами своё сотрудничество с Каракасом. По его мнению, "можно только догадываться", на какие слухи или неподтверждённые данные может опираться американский президент.

"Какие-то домыслы", - иронично отметил помощник Владимира Путина.

По его словам, в Венесуэле находятся технические специалисты, работающие в области экономики и военно-технической подготовки, их участие регламентировано двусторонними договорённостями, а число консультантов строго лимитировано. При этом информация по поводу сотрудничества "особо не комментируется вовне", передаёт ТАСС.