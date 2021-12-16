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Помощник Путина и советник Байдена переговорили по телефону. Причина одна - Украина

16 декабря 2021, 01:55  •  115 • Политика
В продолжение онлайн-саммита лидеров России и США состоялись переговоры советников президентов.
Помощник президента России Юрий Ушаков обсудил вопросы Украины с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. В сообщении пресс-службы офиса Салливана говорится, что американцев по-прежнему смущают некие войска у рубежей Украины.
При этом американский советник подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнёрами.
Ранее стало известно, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид после визита в Москву направилась в ЕС. Там в Брюсселе она проведёт консультации с союзниками по НАТО для "выработки скоординированного подхода".
Напомним, что в Москве не исключают возможности проведения ещё одного саммита на высшем уровне между Россией и США. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Возможность такая существует. Действительно, может состояться ещё один разговор, но пока конкретных договорённостей по срокам нет", - пояснил он.

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