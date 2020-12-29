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Помощник президента Шефир торгует должностями по 5 миллионов долларов

29 декабря 2020, 18:55  •  171 • Украина

Помощники и советники президента Украины сделали торговлю государственными должностями прибыльным бизнесом.

Напомним, бывший депутат «СН» Гео Лерос уже опубликовал несколько разоблачений, касающихся брата главы ОП Дениса Ермака: по сведениям нардепа, родственник главного канцеляриста «арыжил креслами в правительстве и госструктурах. Однако, выяснилось, что подобный бизнес освоил и помощник гаранта Сергей Шефир (продюсер «95 квартала»).

В прессу просочилась информация о том, что Сергей Шефир продал за 5 миллионов долларов должность прокурора Одесской области Борису Кауфману. Источники из Офиса Президента сообщают, что в ОП в ближайшее время состоится заседание из-за новостной волны по этому поводу.

Дело в том, что бывшего прокурора Одесской области Игоря Проценко в ближайшие дни должны вернуть в кресло, которое он занимал во времена Януковича. После майдана его люстрировали согласно закону об очищении власти, однако сейчас старые региональные кадры теснят соросят и западных реформаторов типа Саакашвили. Именно они больше всего негодуют по поводу возвращения Проценко в одесскую прокуратуру и напоминают, что «Борис Кауфман финансировал террористические организации ДНР и ЛНР». Также грантоеды уверяют, что гарантом сделки был лично президент Зеленский. К слову, глава ГПУ Ирина Венедиктова уже подписала соответствующий указ.

Сам же Проценко недавно сложил мандат депутата Одесского городского совета, куда был избран от партии Труханова «Доверяй Делам». Будущий прокурор Одесской области тесно связан с местным бизнесменом Борисом Кауфманом, который сейчас пытается установить контроль над таможней. По сведениям ТГ-канала «Инсайдер», Кауфман зарабатывает на схемах на таможне около 2-3 миллионов долларов в день и ему катастрофически нужен свой человек во главе местной прокуратуры.

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