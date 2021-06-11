Помощник Горбачева оценил слова о страхе президента СССР из-за прослушки

Заявление бывшего вице-президента России Александра Руцкого о страхе экс-президента СССР Михаила Горбачева из-за прослушки в 1991 году не соответствует действительности, заявил переводчик и личный помощник Горбачева Павел Палажченко.

«Это болезненные фантазии, такое я бы не хотел комментировать», — заявил он «Газете.Ru» в пятницу, 11 июня.

Ранее Руцкой в интервью «Ленте.ру» рассказал, что после заключения Беловежских соглашений о распаде СССР он попытался убедить Горбачева арестовать участников подписания договора. Однако тот, в свою очередь, запаниковал, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить: «Что ты несешь, здесь всё прослушивают».

Также бывший вице-президент рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.

В апреле бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал, что действия первого президента Украины Леонида Кравчука фактически привели к разрушению Советского Союза.

По словам Мироненко, нежелание украинского руководства подписывать новый союзный договор в 1991 году поставило точку в существовании СССР. Если бы Киев повел себя по-другому, то, возможно, иначе повели бы себя и другие республики и политики, добавил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ.