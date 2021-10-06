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Помощник депутата в Латвии пожелала смерти русским: "Чем больше умрут, тем лучше"

06 октября 2021, 11:05  •  228 • Политика
В Латвии помощник депутата пожелала смерти русским, отметив: "Чем больше умрут, тем лучше". Когда в связи с высказыванием подали заявление в полицию, активистка резко сменила риторику.
Депутат сейма от партии "Закон и порядок" Карина Спруде обратила внимание на высказывание латвийской активистки Селмы Лавренце. Последняя заявила: "Чем больше русскоговорящих умрут, тем лучше латышскому языку". Спруде заявила в полицию.
Таким образом, Селма Лавренце оценила высказывание медика Кристины Питкевич, которая выразила недоумение в связи с тем, что в Латвии нет разъяснений о вакцинации на русском языке. Стоит отметить, что Селма Лавренце - не просто активистка, она помощник депутата сейма Латвии Мариса Мичеревскиса.
После массового осуждения сказанного в социальных сетях, а также подачи заявления в полицию Лавренце поспешила заявить, что её цитата - это всего лишь ирония. А у критиков, мол, нет чувства юмора. По словам Лавренце, желая смерти русским, она хотела довести ситуацию до абсурда и обратить внимание на нарушение прав неграждан. Оправдания сработали плохо. Многие не увидели иронии в реплике активистки.
Публицист Армен Гаспарян изящно прокомментировал произошедшее.
"Желать женщине зла некрасиво и неправильно. Но этой - от души пожелаю никогда не стать старше", - написал он в личном телеграм-канале.

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