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Помощник депутата Рады погиб в ДТП на Украине

23 июня 2018, 15:54  •  123 • Украина
В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области погиб помощник народного депутата Украины Александра Вилкула.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, авария произошла на трассе Киев — Харьков вблизи села Коноплянка.

Грузовик DAF столкнулся с внедорожником Hyundai Tucson. Водитель внедорожника, которым оказался помощник депутата, погиб до приезда врачей.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста.

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