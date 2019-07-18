Помощник беспомощного Зеленского пообещал усадить его за стол переговоров с Путиным

В интервью изданию LB.ua Шефир привел пример шагов Киева, направленных на установление мира в Донбассе. По его словам, украинские власти развели войска в cтанице Луганской, собираются построить мост, возобновили процесс переговоров в Минске. "Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", — подчеркнул помощник президента.

По мнению Шефира, Россия тоже заинтересована в переговорах, потому что ее граждане устали от войны в Донбассе.

В то же время помощник украинского президента оговорился, что предвыборное обещание Зеленского о наказании всех виновных пока невыполнимо. По его словам, прошло лишь полтора месяца его президентства. "Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной рады, ни исполнительной власти?" – задался Шефир вопросом.

Президент Путин уже подчеркивал ранее, что Россия не отказывалась ни от одного из возможных форматов мирного урегулирования в Донбассе. В то же время глава Кремля указывал на ряд трудностей при реализации этой идеи, в том числе на необходимость дождаться формирования нового правительства в Киеве.

Первый разговор Путина и Зеленского

На прошлой неделе Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе украинской стороны. В ходе беседы лидеры обсуждали урегулирование на юго-востоке Украины, в том числе путем переговоров в нормандском формате, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что разговор был "прагматичным" и "ознакомительным". Позднее Владимир Зеленский сообщил о том, что в ходе разговора он выразил свою готовность к обмену удерживаемыми гражданами между Москвой и Киевом.

Включение США в нормандский формат

Ранее, 11 июля, Путин прокомментировал предложение украинского коллеги провести переговоры по деэскалации напряженности в регионе. Зеленский предложил встретиться в составе: Россия, Украина, Германия, Франция, США, Великобритания.

Президент России напомнил, что к этому вопросу можно будет вернуться лишь после того, как в Киеве сформируется правительство и пройдут парламентские выборы. При этом неизвестно, как отнесутся к этой инициативе "другие участники этого процесса", напомнил Путин.

В частности, российский лидер отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прекращает свою работу на посту. Также неизвестно, как отнесутся к предложению в Вашингтоне, Берлине и Париже, добавил Путин.