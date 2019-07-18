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Помощник беспомощного Зеленского пообещал усадить его за стол переговоров с Путиным
18 июля 2019, 11:54 • 199 • Политика
Команда президента Украины Владимира Зеленского собирается добиться переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир, отметив беспомощность украинского лидера в отсутствие поддержки правительства и парламента.
В интервью изданию LB.ua Шефир привел пример шагов Киева, направленных на установление мира в Донбассе. По его словам, украинские власти развели войска в cтанице Луганской, собираются построить мост, возобновили процесс переговоров в Минске. "Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", — подчеркнул помощник президента.
По мнению Шефира, Россия тоже заинтересована в переговорах, потому что ее граждане устали от войны в Донбассе.
В то же время помощник украинского президента оговорился, что предвыборное обещание Зеленского о наказании всех виновных пока невыполнимо. По его словам, прошло лишь полтора месяца его президентства. "Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной рады, ни исполнительной власти?" – задался Шефир вопросом.
Президент Путин уже подчеркивал ранее, что Россия не отказывалась ни от одного из возможных форматов мирного урегулирования в Донбассе. В то же время глава Кремля указывал на ряд трудностей при реализации этой идеи, в том числе на необходимость дождаться формирования нового правительства в Киеве.
Первый разговор Путина и Зеленского
На прошлой неделе Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор, состоявшийся по инициативе украинской стороны. В ходе беседы лидеры обсуждали урегулирование на юго-востоке Украины, в том числе путем переговоров в нормандском формате, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что разговор был "прагматичным" и "ознакомительным". Позднее Владимир Зеленский сообщил о том, что в ходе разговора он выразил свою готовность к обмену удерживаемыми гражданами между Москвой и Киевом.
Включение США в нормандский формат
Ранее, 11 июля, Путин прокомментировал предложение украинского коллеги провести переговоры по деэскалации напряженности в регионе. Зеленский предложил встретиться в составе: Россия, Украина, Германия, Франция, США, Великобритания.
Президент России напомнил, что к этому вопросу можно будет вернуться лишь после того, как в Киеве сформируется правительство и пройдут парламентские выборы. При этом неизвестно, как отнесутся к этой инициативе "другие участники этого процесса", напомнил Путин.
В частности, российский лидер отметил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прекращает свою работу на посту. Также неизвестно, как отнесутся к предложению в Вашингтоне, Берлине и Париже, добавил Путин.
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