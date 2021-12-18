Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Политика

Помощник Байдена дал оценку, случится ли "вторжение" на Украину

18 декабря 2021, 01:10  •  128 • Политика
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал свой прогноз об обсуждаемой на Западе ситуации по Украине.
Иностранные СМИ пестрят версиями о том, что на Украину якобы готовится "вторжение" со стороны России. Британский таблоид The Sun даже выдал абсурдный репортаж о том, как "украинские патриоты" в нескольких десятках метрах от границы с Россией готовятся к боям. Эти настроения подпитываются и из политического окружения.
Так, помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан выдал заявление о том, будет ли Россия обострять ситуацию на Украине.
В ходе Совета международных отношений он заявил, что пока ситуация осталась неизменна – в Москве пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины.
"По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение", - заявил Салливан.
При этом, утвердтельно заметил он, выводы американской разведки о ситуации вокруг Украины почти не вызывают сомнений.
"Я также считаю, что вполне обоснован анализ, подготовленный разведывательным сообществом [США] и указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает подобное учение и готовит для него оперативное планирование", — сказал он.
Отметим, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии " используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи наших границ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



128
Источник
Похожие новости
17 декабря 2021, 23:25
В НАТО готовятся ввести войска на Украину: Политолог о последнем заявлении Столтенберга
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
18 декабря 2021, 01:10
"Объясним популярно". Что хочет сказать Западу Москва испытаниями "Цирконов"
18 декабря 2021, 01:10
"Люди в депрессии, растёт протест": Радующемуся Силуанову дали совет о деньгах
18 декабря 2021, 01:45
Экс-супруга Никиты Белых со скандалом ушла из КПРФ
18 декабря 2021, 01:10
Помощник Байдена дал оценку, случится ли "вторжение" на Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
12 декабря 2021, 16:10
В Кремле подтвердили: Байден угрожал Путину
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.