Помощник Байдена дал оценку, случится ли "вторжение" на Украину

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал свой прогноз об обсуждаемой на Западе ситуации по Украине.

Иностранные СМИ пестрят версиями о том, что на Украину якобы готовится "вторжение" со стороны России. Британский таблоид The Sun даже выдал абсурдный репортаж о том, как "украинские патриоты" в нескольких десятках метрах от границы с Россией готовятся к боям. Эти настроения подпитываются и из политического окружения.

Так, помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан выдал заявление о том, будет ли Россия обострять ситуацию на Украине.

В ходе Совета международных отношений он заявил, что пока ситуация осталась неизменна – в Москве пока не решили, обострять ли ситуацию вокруг Украины.

"По нынешней оценке правительства США, он (президент России - ред.) еще не принял решение", - заявил Салливан.

При этом, утвердтельно заметил он, выводы американской разведки о ситуации вокруг Украины почти не вызывают сомнений.

"Я также считаю, что вполне обоснован анализ, подготовленный разведывательным сообществом [США] и указывающий на то, что российское правительство серьезно рассматривает подобное учение и готовит для него оперативное планирование", — сказал он.

Отметим, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии " используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи наших границ.