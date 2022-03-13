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Помощи ВСУ в Мариуполе не будет: советник Зеленского сделал заявление

13 марта 2022, 22:45  •  660 • Политика
Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что помогать засевшим бойцам ВСУ в Мариуполе никто не станет. Такой возможности попросту нет.
Официальный Киев отказал в помощи не только мирному населению Мариуполя, но и неонацистам, которые взяли в заложники людей. Гуманитарный коридор так и не был открыт, хотя ВС России неоднократно призывали сделать это и объявляли режим тишины. Сегодня же стало окончательно ясно, что политическая верхушка Украины просто не может повлиять на группировку националистических подразделений в Мариуполе.
Советник президента Украины Алексей Арестович сказал:
Украинские войска не могут добраться до Мариуполя - они скованы ударами противника севернее Волновахи и в зоне ООС, подойти от Запорожья - далеко: почти 300 км под ударами российской авиации по голой степи. Единственный выход – держаться.
Другими словами, помощь не придёт. Мариуполь в кольце. Мирному населению пытаются помочь бойцы ДНР, освобождая одну улицу за другой. Однако из-за боёв с неонацистами вытаскивать людей массово не получается. У ВСУ сегодня остался лишь один шанс спастись: сдаться, сложив оружие. И хочется верить, что сказанное Арестовичем убедит их.
Сдавайтесь уже. Вас слили и сдали. Ну, вот так, чего уж, - так происходящее, обращаясь к ВСУ, комментирует в личном телеграм-канале писатель Захар Прилепин.

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