Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США

Самолёт с российской гуманитарной помощью прибудет в США уже этим вечером. Расчётное время прибытия грузового воздушного судна назвал посол России в США Анатолий Антонов.

Речь идёт о самолёте ВКС России Ан-124, который должен привезти в США медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с COVID-19. О нём вчера сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 по московскому времени, - сообщил российский посол.

Предполагается, что когда США оправятся от коронавирусного удара и наладят производство собственной медицинской аппаратуры и лекарств, то в случае необходимости Штаты помогут ими России. В Кремле подчеркнули, что в условиях мировой пандемии коронавируса альтернативы совместной борьбе с болезнью нет.

Также на минувшей неделе Россия отправила 11 самолётов с помощью для Италии. В страну привезли оборудование, медикаменты и российских военных вирусологов. Итальянцы благодарят Россию и снимают флаги ЕС, который бросил страну умирать от пандемии.