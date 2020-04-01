|
Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США
01 апреля 2020, 22:35 • 108 • Политика
Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 по Москве, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Самолёт с российской гуманитарной помощью прибудет в США уже этим вечером. Расчётное время прибытия грузового воздушного судна назвал посол России в США Анатолий Антонов.
Речь идёт о самолёте ВКС России Ан-124, который должен привезти в США медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с COVID-19. О нём вчера сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Предполагается, что когда США оправятся от коронавирусного удара и наладят производство собственной медицинской аппаратуры и лекарств, то в случае необходимости Штаты помогут ими России. В Кремле подчеркнули, что в условиях мировой пандемии коронавируса альтернативы совместной борьбе с болезнью нет.
Также на минувшей неделе Россия отправила 11 самолётов с помощью для Италии. В страну привезли оборудование, медикаменты и российских военных вирусологов. Итальянцы благодарят Россию и снимают флаги ЕС, который бросил страну умирать от пандемии.
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 23:35
|
29 марта 2020, 12:35
|
31 марта 2020, 17:35
|
29 марта 2020, 03:35
|
29 марта 2020, 08:36
|
28 марта 2020, 08:35
|
31 марта 2020, 09:35