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Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США

01 апреля 2020, 22:35  •  108 • Политика
Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 по Москве, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Самолёт с российской гуманитарной помощью прибудет в США уже этим вечером. Расчётное время прибытия грузового воздушного судна назвал посол России в США Анатолий Антонов.
Речь идёт о самолёте ВКС России Ан-124, который должен привезти в США медицинское оборудование и медикаменты для борьбы с COVID-19. О нём вчера сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Борт ВКС России Ан-124 с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 по московскому времени, - сообщил российский посол.
Предполагается, что когда США оправятся от коронавирусного удара и наладят производство собственной медицинской аппаратуры и лекарств, то в случае необходимости Штаты помогут ими России. В Кремле подчеркнули, что в условиях мировой пандемии коронавируса альтернативы совместной борьбе с болезнью нет.
Также на минувшей неделе Россия отправила 11 самолётов с помощью для Италии. В страну привезли оборудование, медикаменты и российских военных вирусологов. Итальянцы благодарят Россию и снимают флаги ЕС, который бросил страну умирать от пандемии.
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