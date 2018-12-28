Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко предсказали поражение на выборах из-за "фатальной ошибки"
Порошенко не попал в топ-3 президентского рейтинга на Украине
Катар устроил фестиваль скидок
Николай Вавилов. Китайские элиты ждут трудные времена
Главная / В России

Помощь соотечественникам: Путин подписал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства

28 декабря 2018, 18:39  •  105 • В России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит соотечественникам, желающим вернуться на родину и получить гражданство, сделать это по упрощённой процедуре. В первую очередь документ направлен на поддержку жителей Украины, а также граждан сопредельных государств, у которых зачастую возникают трудности с оформлением российских паспортов. Ранее RT запустил проект #НеОдинНаОдин, в рамках которого МВД помогает людям оформить российское гражданство.
 
© Григорий Сысоев / РИА Новости
 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет главу государства полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Документ позволяет соотечественникам из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты или смена политического режима, оформить российский паспорт по ускоренной процедуре.

Изменения также коснулись участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом и получивших разрешение на временное проживание (РВП) в РФ или вид на жительство (ВНЖ). 

RT совместно с МВД запустил проект по оказанию помощи соотечественникам, которые столкнулись с проблемами при оформлении российского гражданства. В рамках проекта #НеОдинНаОдин опубликована серия материалов о том, какие сложности возникают у желающих вернуться на историческую родину и получить российский паспорт.

Так, гражданство получила пережившая блокаду уроженка Ленинграда Клавдия Мальцева, которая в 1980-х переехала в Донецк. После того как на Украине началась гражданская война, а пожилой женщине перестали платить пенсию, родственники забрали её в Москву. В течение года Мальцева пыталась доказать своё право на получение гражданства.

Её родным приходилось возить 82-летнюю пенсионерку в миграционный центр шесть раз, чтобы подать документы. В итоге её поставили в очередь на получение гражданства в общем порядке, несмотря на то что она имела льготу и могла пройти по упрощённой процедуре. После запроса RT ситуацию взяла на контроль генерал-майор МВД Ольга Кириллова, и Мальцевой выдали паспорт в течение месяца.

Анатолий и Василиса Ивашкевич с двумя детьми уехали в Россию из города Енакиево, расположенного недалеко от Донецка, в 2014 году. Обратившись в миграционное управление за оформлением разрешения на временное проживание (РВП), они получили отказ — очередь на квоты была слишком длинной. При этом у старшего сына Дениса была диагностирована неизлечимая аутоиммунная болезнь. Из-за отсутствия документов семья даже не имела права на бесплатные медицинские услуги — лечили ребёнка на собственные средства, находясь в бедственном положении. В МВД помогли семье получить РВП по квоте.

Подполковник советской армии Вячеслав Жук два года провёл в украинской тюрьме по приговору за передачу информации ополченцам Донецкой и Луганской народных республик о вылетах украинской штурмовой авиации. В декабре 2017 года он приехал в Россию, чтобы получить гражданство. Первое, с чем столкнулся офицер, получивший после всего пережитого инвалидность второй группы, это предложение подать документы не в местном райцентре, а в областном управлении в Ростове — за 140 км от села, в котором он жил. Потом ему заявили, что серьёзных оснований для получения гражданства у офицера нет. И лишь после того, как в ситуацию вмешалось руководство ГУВМ МВД России, Вячеславу Жуку выдали российский паспорт.

Пенсионерка Людмила Сухоносова с внуком-сиротой Артёмом бежала из охваченного войной Донбасса в августе 2014 года — сначала в Симферополь, а затем в Якутию. Их поселили в аварийном доме, в квартире без мебели и отопления. На протяжении нескольких лет бабушка пыталась подать документы на гражданство, но местные сотрудники миграционной службы отказывались их принимать по формальным причинам. После того как в МВД взяли ситуацию под контроль, бабушка и её внук получили российские паспорта.

Лукашенко во второй раз забросит невод: президент Белоруссии снова прилетит в Москву

Мать шестерых детей Евгения Гузенко на протяжении 20 лет пыталась получить российское гражданство. Несколько лет назад у женщины во время пожара сгорели документы, и восстановить их в полном объёме не удавалось. Без паспорта она не могла оформить на детей пособия и материнский капитал. Гражданский муж ушёл из семьи, оставив многодетную мать в одиночку решать проблемы. После запроса RT в МВД сотрудники ведомства оперативно оказали помощь Гузенко и выдали ей паспорт.

Напомним, что 20 декабря Владимир Путин, выступая на 14-й большой пресс-конференции, отметил, что поправки в закон о гражданстве вносятся, чтобы прежде всего поддержать жителей Украины.

«Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Для чего это делается? Для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом, с растаскиванием русского и украинского народа», — сказал глава государства, отвечая на вопрос RT. 

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
105
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 17:09
Лукашенко во второй раз забросит невод: президент Белоруссии снова прилетит в Москву
28 декабря 2018, 08:54
«Прорывные решения»: какие новейшие ракеты получила российская армия в 2018 году
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью

27 декабря 2018, 21:39
Как 2018-й год отразился на жизни страны и что ждать от 2019
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса «Авангард»
28 декабря 2018, 18:39
«Значительное расширение боевого потенциала»: модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полёт
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 04:09
Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кре...
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — "Рай Аль-Яум" рассказало о влиянии России и С-300 на Тель-Авив
21 декабря 2018, 19:24
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли?!
26 декабря 2018, 05:09
"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.