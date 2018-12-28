Помощь соотечественникам: Путин подписал закон об упрощении процедуры получения российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит соотечественникам, желающим вернуться на родину и получить гражданство, сделать это по упрощённой процедуре. В первую очередь документ направлен на поддержку жителей Украины, а также граждан сопредельных государств, у которых зачастую возникают трудности с оформлением российских паспортов. Ранее RT запустил проект #НеОдинНаОдин, в рамках которого МВД помогает людям оформить российское гражданство.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет главу государства полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке. Документ позволяет соотечественникам из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооружённые конфликты или смена политического режима, оформить российский паспорт по ускоренной процедуре.

Изменения также коснулись участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом и получивших разрешение на временное проживание (РВП) в РФ или вид на жительство (ВНЖ).

RT совместно с МВД запустил проект по оказанию помощи соотечественникам, которые столкнулись с проблемами при оформлении российского гражданства. В рамках проекта #НеОдинНаОдин опубликована серия материалов о том, какие сложности возникают у желающих вернуться на историческую родину и получить российский паспорт.

Так, гражданство получила пережившая блокаду уроженка Ленинграда Клавдия Мальцева, которая в 1980-х переехала в Донецк. После того как на Украине началась гражданская война, а пожилой женщине перестали платить пенсию, родственники забрали её в Москву. В течение года Мальцева пыталась доказать своё право на получение гражданства.

Её родным приходилось возить 82-летнюю пенсионерку в миграционный центр шесть раз, чтобы подать документы. В итоге её поставили в очередь на получение гражданства в общем порядке, несмотря на то что она имела льготу и могла пройти по упрощённой процедуре. После запроса RT ситуацию взяла на контроль генерал-майор МВД Ольга Кириллова, и Мальцевой выдали паспорт в течение месяца.

Анатолий и Василиса Ивашкевич с двумя детьми уехали в Россию из города Енакиево, расположенного недалеко от Донецка, в 2014 году. Обратившись в миграционное управление за оформлением разрешения на временное проживание (РВП), они получили отказ — очередь на квоты была слишком длинной. При этом у старшего сына Дениса была диагностирована неизлечимая аутоиммунная болезнь. Из-за отсутствия документов семья даже не имела права на бесплатные медицинские услуги — лечили ребёнка на собственные средства, находясь в бедственном положении. В МВД помогли семье получить РВП по квоте.

Подполковник советской армии Вячеслав Жук два года провёл в украинской тюрьме по приговору за передачу информации ополченцам Донецкой и Луганской народных республик о вылетах украинской штурмовой авиации. В декабре 2017 года он приехал в Россию, чтобы получить гражданство. Первое, с чем столкнулся офицер, получивший после всего пережитого инвалидность второй группы, это предложение подать документы не в местном райцентре, а в областном управлении в Ростове — за 140 км от села, в котором он жил. Потом ему заявили, что серьёзных оснований для получения гражданства у офицера нет. И лишь после того, как в ситуацию вмешалось руководство ГУВМ МВД России, Вячеславу Жуку выдали российский паспорт.

Пенсионерка Людмила Сухоносова с внуком-сиротой Артёмом бежала из охваченного войной Донбасса в августе 2014 года — сначала в Симферополь, а затем в Якутию. Их поселили в аварийном доме, в квартире без мебели и отопления. На протяжении нескольких лет бабушка пыталась подать документы на гражданство, но местные сотрудники миграционной службы отказывались их принимать по формальным причинам. После того как в МВД взяли ситуацию под контроль, бабушка и её внук получили российские паспорта.

Мать шестерых детей Евгения Гузенко на протяжении 20 лет пыталась получить российское гражданство. Несколько лет назад у женщины во время пожара сгорели документы, и восстановить их в полном объёме не удавалось. Без паспорта она не могла оформить на детей пособия и материнский капитал. Гражданский муж ушёл из семьи, оставив многодетную мать в одиночку решать проблемы. После запроса RT в МВД сотрудники ведомства оперативно оказали помощь Гузенко и выдали ей паспорт.

Напомним, что 20 декабря Владимир Путин, выступая на 14-й большой пресс-конференции, отметил, что поправки в закон о гражданстве вносятся, чтобы прежде всего поддержать жителей Украины.

«Правительство сейчас готовит поправки в соответствующий закон о гражданстве. Для чего это делается? Для того, чтобы показать, что мы не стремимся и не будем поддерживать политику, связанную с расколом, с растаскиванием русского и украинского народа», — сказал глава государства, отвечая на вопрос RT.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.