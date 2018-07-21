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Помощь Сирии: о чем договорились Путин и Макрон

21 июля 2018, 20:09  •  88 • Война
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону ряд актуальных международных и региональных проблем, сообщается на официальном сайте Кремля. Наиболее подробно главы двух государств рассмотрели вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — отмечается в сообщении Кремля.
В пресс-службе также уточнили, что телефонный разговор Путина и Макрона являлся продолжением прошедших 15 июля в Москве переговоров.
Несколько ранее в этот же день сайт российского МИДа сообщил, что
Россия и Франция совместно доставят в Восточную Гуту гуманитарную помощь. Как отметили в министерстве, Россия реализует доставку грузов в Сирийскую Арабскую Республику (САР) из Франции.
Сопровождение грузов при этом будет осуществляться при поддержке России в соответствии с международными правилами ООН. В сформированный груз входит медпомощь для 500 тяжелораненых человек.
Ранее Путин и Макрон уже обсуждали проблемы Ближнего Востока. 24 мая они провели переговоры, одной из главных тем которых была ситуация в Сирии. «Констатировали, что необходимо и далее содействовать долгосрочному политическому урегулированию», — сообщил российский лидер по итогам беседы. Он также отметил дееспособность астанинского формата переговоров по вопросам сирийского конфликта, который «дает весомый результат».
Напомним, 23-24 января 2017 года в Астане проходили переговоры по Сирии, на которых Россия, Иран и Турция договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня. В заявлении по итогам переговоров также отмечается, что три страны решили «через конкретные шаги и используя свое влияние на стороны стремиться к консолидации режима прекращения огня, установленного в соответствии с договоренностью от 29 декабря 2016 года и поддержанного резолюцией СБ ООН 2336, а также к минимализации случаев нарушения режима прекращения огня, сокращению насилия, выстраиванию доверия и обеспечению незамедлительного гуманитарного доступа в соответствии с резолюцией СБ ООН 2165 от 2014 и защиты гражданского населения Сирии».
Возвращаясь к теме прошедших 24 мая переговоров лидеров Франции и России, отметим, что Владимир Путин выразил готовность контактировать с так называемой «малой группой», в состав которой входят США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. «Естественно, исходим из того, что при этом необходимо соблюдать принцип уважения суверенитета», — отметил российский президент. Приоритетной задачей переговоров в таком формате он назвал запуск работы Конституционного комитета для разработки конституционной реформы САР, который должен начать работать в Женеве под эгидой ООН.
По словам Путина, сирийский конфликт имеет глубокие корни и источники как внутри этой страны, так и вне ее. Ситуацию в Сирии глава российского государства оценил как «сложную». «Но нужно быть оптимистами, нужно стремиться к урегулированию, и прежде всего политическими средствами», — заметил президент РФ.
На следующий день после этих переговоров Эммануэль Макрон заявил, что страна выделит 50 миллионов евро на помощь Сирии. «Мы будем работать с различными неправительственными организациями, которые будут вести гуманитарную деятельность в различных районах Сирии, где есть самая острая необходимость в помощи», — отметил он.
Таким образом Франция стала первой страной Евросоюза, согласившейся оказать Сирии гуманитарную помощь.
Ситуация в Донбассе: Киев дал приказ
Гражданская война в Сирии началась в 2011 году. Основными участниками конфликта являются правительственные силы САР, поддерживающие действующего президента Башара Асада, умеренная оппозиция, курдские националисты, а также радикальные исламисты, в том числе запрещенные в России «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство», участники которого захватили значительную часть территории страны. К 21 мая 2018 года правительственные силы САР полностью отчистили от террористов южные окраины Дамаска — впервые с 2011 года. Подразделения сирийской армии установили контроль над районом Хаджр-эль-Асвад, который являлся последним оплотом террористов «Исламского государства» на юге Дамаска. При захвате террористы попытались оказать сопротивление, однако оно было подавлено в результате объединения правительственных отрядов со стороны лагеря беженцев «Ярмук» и с южного пригорода Дамаска.

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