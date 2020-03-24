Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию

Китайские журналисты высоко оценили дружескую помощь России Италии - в Поднебесной и на собственном опыте убедились, что русские никогда не отворачиваются от партнёров в трудные времена.

Россия оказалась одной из немногих стран, протянувших Италии руку помощи. В этом государстве уже почти 5,5 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а число заболевших приближается к 60 тысячам. 14 военных самолётов ИЛ-76 с вирусологами и всем необходимым оборудованием прибыли на военный аэродром близ Рима.

Авторы Sohu пишут, что, к сожалению, США, а также страны ЕС и НАТО не только не поддержали Россию в этом благом начинании, но и продолжают свою враждебную политику. Они планируют в ближайшее время провести военные учения вблизи от российских границ, причём участие в них примут даже Грузия и Финляндия, которые в НАТО вообще не входят.

И это при том, что сама Россия на фоне разгорающейся пандемии коронавируса отменила свои военные учения у границ НАТО. Китайские журналисты считают, что таким образом Россия дала понять, что настроена на диалог со странами альянса. Но жест этот не был оценен и принят.

Авторы призывают Италию проявить элементарную благодарность и оценить по достоинству дружественные действия РФ. Было бы логично, если Италия выразила бы протест против антироссийских учений, считает Sohu. Таким образом, отзывчивость русских нанесла бы сокрушительный удар по Североатлантическому альянсу, который и без того уже давно трещит по швам.