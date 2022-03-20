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«Помощь необходима профилактически»: психолог — о признаках депрессии, стрессе и критическом осмыслении
20 марта 2022, 13:20 • 136 • В России
Когда люди начнут массово профилактически ходить к психологам, тогда у нас в жизни станет меньше стресса, потому что специалисты помогают посмотреть на ситуацию под другим углом, дать ей новое толкование. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс. Кроме того, по мнению эксперта, важно понимать, что стресс является не следствием происходящих в жизни событий, а следствием их интерпретации самим человеком в зависимости от его убеждений. Важно мыслить вариативно, а также подвергать свои рассуждения критическому осмыслению. Также Хорс назвал главный симптом, по которому можно заподозрить у человека депрессию.
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— Как снизить вероятность возникновения стресса и можно ли научиться не реагировать на тревожные события?
Мы делаем что-то по привычке: садимся в автомобиль, нажимаем на педали, крутим руль руками — мы почти на это не обращаем внимания. Точно так же есть мысли-привычки, которые мы не подвергаем критическому осмыслению. Если мы привыкли считать эти убеждения правильными, а они на самом деле противоречат фактам, вот тогда мы и испытываем стресс.
Что значит подвергнуть эту мысль критическому осмыслению? Задать себе вопрос: «Моё убеждение, что люди обязаны уважать друг друга, правильное? Соответствует ли оно реальности?». Правильное убеждение звучит так: «Люди могут друг друга уважать, могут не уважать, могут уважать меньше, чем я хочу, могут уважать по-другому».
Смотрите, сколько сразу вариантов появилось. Мы из узкого когнитивного коридора долженствования: «Только так и никак иначе», вышли в целое поле возможностей. И когда человек вариативно мыслит, смотрит на реальность, и её, по сути, описывает, тогда он с этой реальностью не конфликтует, а, наоборот, ею пользуется.
Краткосрочный стресс, который мы испытали — кортизол, адреналин, норадреналин выплеснулись, нейромедиаторы стрессовые, и если мы из этого стресса быстро вышли и начали что-то делать, то всё нормально, так устроен наш организм. Если мы постоянно в стрессе, то в итоге уровень кортизола повышается, мы начинаем хуже спать, начинаем его заедать. У нас ощущение нехватки сил, дальше возникает недовольство собой за всё это, и человек уходит на второй круг этого стресса, на третий и так далее.
Стресс возникает от узких, высококатегоричных требований к жизни, которые мы считаем правильными, а жизнь говорит: «А я могу быть разной». Мы говорим: «Нет, ты должна быть такой, какую я себе нарисовал в голове, нафантазировал». Чем выше статус этих фантазий для нас, чем больше значимость, категоричность, тем болезненнее живётся, тем больше стресс.
— Как справляться со стрессом, если нет возможности обратиться к психологу?
— Одинаково ли организм человека реагирует на стрессовую ситуацию в зависимости от возраста?
Например, текущая кризисная ситуация. Кто к ней больше адаптирован, а кто меньше? Пожилые взрослые люди к ней адаптированы больше, они прошли 90-е годы... Молодёжь со всем этим не сталкивалась, для неё это стрессовая ситуация. Но если мы берём другое событие, то оно может быть для молодёжи включено в представление их реальности, и тогда это для них небольшой стресс или вообще не стресс, а для пожилых людей оно не лежит в их восприятии.
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