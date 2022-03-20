«Помощь необходима профилактически»: психолог — о признаках депрессии, стрессе и критическом осмыслении

Когда люди начнут массово профилактически ходить к психологам, тогда у нас в жизни станет меньше стресса, потому что специалисты помогают посмотреть на ситуацию под другим углом, дать ей новое толкование. Об этом в интервью RT рассказал клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс. Кроме того, по мнению эксперта, важно понимать, что стресс является не следствием происходящих в жизни событий, а следствием их интерпретации самим человеком в зависимости от его убеждений. Важно мыслить вариативно, а также подвергать свои рассуждения критическому осмыслению. Также Хорс назвал главный симптом, по которому можно заподозрить у человека депрессию.

— Как снизить вероятность возникновения стресса и можно ли научиться не реагировать на тревожные события?



— Важно понимать, что стресс не является следствием каких-то событий. Стресс является следствием интерпретаций этих событий или, как это называется, когнитивных толкований.

Мы делаем что-то по привычке: садимся в автомобиль, нажимаем на педали, крутим руль руками — мы почти на это не обращаем внимания. Точно так же есть мысли-привычки, которые мы не подвергаем критическому осмыслению. Если мы привыкли считать эти убеждения правильными, а они на самом деле противоречат фактам, вот тогда мы и испытываем стресс.

Например: «Люди должны уважать друг друга». Если эта мысль не подвергается критическому осмыслению, то каждый раз, сталкиваясь с неуважением людей по отношению друг к другу, мы будем страдать, испытывать стресс, гнев, злость, раздражение, недовольство…

Что значит подвергнуть эту мысль критическому осмыслению? Задать себе вопрос: «Моё убеждение, что люди обязаны уважать друг друга, правильное? Соответствует ли оно реальности?». Правильное убеждение звучит так: «Люди могут друг друга уважать, могут не уважать, могут уважать меньше, чем я хочу, могут уважать по-другому».

Смотрите, сколько сразу вариантов появилось. Мы из узкого когнитивного коридора долженствования: «Только так и никак иначе», вышли в целое поле возможностей. И когда человек вариативно мыслит, смотрит на реальность, и её, по сути, описывает, тогда он с этой реальностью не конфликтует, а, наоборот, ею пользуется.



— Как отличить негативный стресс от полезного?



— Полезный стресс или эустресс обычно краткосрочный. Это некий стимул к развитию, изменениям. Если стресс хронический, то это дистресс.

Краткосрочный стресс, который мы испытали — кортизол, адреналин, норадреналин выплеснулись, нейромедиаторы стрессовые, и если мы из этого стресса быстро вышли и начали что-то делать, то всё нормально, так устроен наш организм. Если мы постоянно в стрессе, то в итоге уровень кортизола повышается, мы начинаем хуже спать, начинаем его заедать. У нас ощущение нехватки сил, дальше возникает недовольство собой за всё это, и человек уходит на второй круг этого стресса, на третий и так далее.



— Как понять, когда необходима помощь психолога? Может ли человек определить это сам?



— В современном мире помощь психолога, так же как помощь стоматолога, например, необходима профилактически.

Когда у нас люди массово начнут профилактически ходить к психологам, тогда у нас станет в жизни меньше стресса, потому что психологи помогают увидеть эту ситуацию по-другому, то есть дать ей новое толкование, новый взгляд на неё, расширить вариативность наших убеждений...

Стресс возникает от узких, высококатегоричных требований к жизни, которые мы считаем правильными, а жизнь говорит: «А я могу быть разной». Мы говорим: «Нет, ты должна быть такой, какую я себе нарисовал в голове, нафантазировал». Чем выше статус этих фантазий для нас, чем больше значимость, категоричность, тем болезненнее живётся, тем больше стресс.

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— Как справляться со стрессом, если нет возможности обратиться к психологу?



— У каждого есть возможность скачать книги психологов. Читайте и работайте со своими убеждениями. Да, можно сказать: дышите, занимайтесь гимнастикой, делайте медитации, аффирмации... Но люди не дураки, они и так всё это знают. Поэтому если они не делают этого, значит у них такой уже уровень стресса, который мешает им даже на прогулку выйти, что бывает довольно часто.



— Как распознать симптомы депрессии?



— Хронический стресс — и есть депрессия. Обычно это апатия, неэнергичность. Это прокрастинация — то есть дела есть, мы знаем, как их делать и хотим их делать, но не делаем. Это нехватка сил даже на небольшие дела: лампочку завернуть, в шкафу разобраться... Общее — это, по сути, нехватка сил. А чем на менее значимые вещи нехватка сил, тем выше уровень депрессии. То есть, если уже на простые бытовые дела не хватает сил, человек всё это осознаёт, но не делает, это депрессия.

— Одинаково ли организм человека реагирует на стрессовую ситуацию в зависимости от возраста?



— Возвращаемся к концепции адекватности реальности: то есть, чем больше в убеждениях человека неадекватных реальности убеждений, тем больше он будет страдать.

Например, текущая кризисная ситуация. Кто к ней больше адаптирован, а кто меньше? Пожилые взрослые люди к ней адаптированы больше, они прошли 90-е годы... Молодёжь со всем этим не сталкивалась, для неё это стрессовая ситуация. Но если мы берём другое событие, то оно может быть для молодёжи включено в представление их реальности, и тогда это для них небольшой стресс или вообще не стресс, а для пожилых людей оно не лежит в их восприятии.



— Больше ли клиентов обращаются после затяжной зимы?



— Из моей личной практики, никаких весенних обострений нет. Это, возможно, есть у психиатров, которые работают с нездоровыми людьми. Мы, психологи, работаем со здоровыми людьми, у которых житейские, эмоциональные трудности, нарушения. А психиатр работает с болезнью, в том числе с органическими поражениями мозга, которые накладывают отпечаток на поведение человека, на его когнитивную сферу. У таких людей погодные изменения могут вызвать обострения. У здоровых людей весна, чаще всего, вызывает прилив положительных эмоций.