Помощь каждому, в центре внимания - семья: Полный перечень поручений Путина по реализации послания

Документ устанавливает задачи, которые должны выполнить органы исполнительной власти в сфере господдержки семей с детьми, студентов, граждан, страдающих заболеваниями, и других категорий нуждающихся. Кроме того, президент поручил создать комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне, начать поэтапный переход на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся.

Кроме того, Путин поручил разработать концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей товаров и упаковки, а также их импортёров.

Президент потребовал от ведомств обеспечить гражданам бесплатный доступ к сети интернет для использования отечественных социальных интернет-сервисов. Перечень таких сервисов, а также порядок доступа к ним поручено определить правительству по согласованию с администрацией президента.

Не обошёл своим вниманием президент и цифровизацию. В рамках этого госпроекта Путин поручил внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" пункт о разработке и внедрении отечественного программного обеспечения с целью ускорения цифровой трансформации реального сектора экономики.

Как и отмечал ранее Царьград, в центре внимания - помощь семье, забота о каждом. Характер послания был социальным. В частности, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев так оценивал поручения Путина:

"Глава государства обозначил демографию высшим национальным приоритетом - "сбережение и приумножение народа - высший национальный приоритет России". А дальше (в послании - ред.) были изложены меры, многие из которых - из нашей стратегии. Не все они вошли, но самые основные из них - по поддержке многодетных семей, по тому, откуда взять деньги, в частности из Фонда национального благосостояния, - мы много об этом говорили. Меры поддержки дойдут до каждой семьи. Это очень важно. Но самое важное для нас как для Собора - то, что нас услышали, мы стали действительно мощным, важным институтом в государстве. К тому же мы единственная юридически значимая, легализованная форма представительства русского народа".

Малофеев отметил, что указанные поручения стали и частью Стратегии "Русская мечта - 2050". Создание проекта продолжается и в этом году.

Полный список поручений президента приведён в тексте указа.

Полный перечень поручений

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 г., обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала;

предоставление права на получение материнского (семейного) капитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлён) первый ребёнок, при этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребёнка их размер должен увеличиться на 150 000 рублей;

предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 г. не возникло.

Срок - 15 апреля 2020 г.;

б) предусмотреть для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, возможность выбора направления подготовки начиная с третьего года обучения.

Доклад - до 1 июня 2020 г.;

в) обеспечить ежегодное установление с учётом заявок субъектов Российской Федерации и медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, квот приёма на целевое обучение в общем объёме контрольных цифр приёма за счёт средств федерального бюджета на обучение по таким образовательным программам высшего образования, как программы специалитета по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в размере 70 процентов и 75 процентов соответственно и программы ординатуры по дефицитным специальностям - до 100 процентов.

Доклад - до 1 октября 2020 г., далее - один раз в год;

г) в целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить начиная с 1 сентября 2021 г. увеличение общего объёма контрольных цифр приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций.

Доклад - до 15 июня 2020 г., далее - один раз в год;

д) утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в Российскую Федерацию.

Срок - 1 марта 2020 г.;

е) внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях.

Срок - 31 декабря 2020 г.;

ж) разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки.

Срок - 31 марта 2020 г.;

з) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на реализацию концепции, указанной в подпункте "ж" настоящего пункта.

Срок - 1 июля 2020 г.;

и) разработать и утвердить концепцию создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации, определив архитектуру указанной системы мониторинга, функциональные требования к ней, этапы её создания и ввода в эксплуатацию, а также исполнителей, ответственных за создание такой системы, и необходимые объёмы финансирования.

Срок - 1 июня 2020 г.;

к) внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики.

Срок - 15 апреля 2020 г.;

л) обеспечить оказание гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов, определив по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации перечень таких сервисов и порядок оказания названных услуг.

Доклад - до 1 июня 2020 г., далее - один раз в полгода;

м) представить в установленном порядке перечень проектов по развитию транспортной инфраструктуры (финансирование которых может осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе), включающий в себя проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих областные центры, автомобильных дорог, выходящих на федеральные автомобильные трассы, автодорожных обходов крупных городов.

Срок - 1 июня 2020 г.;

н) определить механизм, предусматривающий ежегодную компенсацию из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, предоставившим налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67 процентов суммы недополученных доходов в связи с предоставлением такого вычета.

Срок - 1 июля 2020 г.;

о) с учётом ранее данных поручений и в целях снижения рисков необоснованного уголовного преследования обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, устанавливающих допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты.

Срок - 1 июня 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

а) реализацию начиная с 2020 года механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий;

б) обеспечение регулирования оборота больших объёмов данных с учётом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.

Срок - 1 июля 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Володин В.В.

3. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации.

Срок - 30 апреля 2020 г.

Ответственные: Володин В.В., Мишустин М.В.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить введение с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребёнка, установленной в субъекте Российской Федерации, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов. При необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации;

б) обеспечить гражданам возможность оформления ежемесячной выплаты, указанной в подпункте "а" настоящего пункта, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотрев начало приёма заявлений о назначении такой выплаты не позднее 1 июля 2020 г.

Срок – 1 июля 2020 г.;

в) принять исчерпывающие меры для исполнения поручений, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, в том числе в части, касающейся обеспечения информационного взаимодействия между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Доклад – до 1 июня 2020 г.;

г) провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, указанная в подпункте "а" настоящего пункта, и по итогам этой оценки принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 г. размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после её получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации.

Срок - 30 ноября 2020 г.;

д) с учётом ранее данных поручений и в связи с увеличением числа детей школьного возраста рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях, приняв во внимание необходимость эффективного использования современных технологий, существующей образовательной и иной инфраструктуры, в целях предоставления субъектам Российской Федерации государственной поддержки за счёт средств федерального бюджета на создание таких дополнительных мест, предусмотрев внесение соответствующих изменений в национальный проект "Образование".

Доклад - до 31 марта 2020 г.;

е) утвердить порядок и условия выплаты за счёт средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели; обеспечить начиная с 1 сентября 2020 г. выплату такого вознаграждения.

Срок - 1 июня 2020 г.;

ж) обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении.

Доклад - до 1 декабря 2020 г., далее – один раз в год;

з) принять меры по финансовому обеспечению на условиях софинансирования с субъектами Российской Федерации капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств.

Доклад - до 1 марта 2020 г., далее - один раз в год;

и) в целях внедрения начиная с 2021 года во всех субъектах Российской Федерации механизма оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта обеспечить:

подведение итогов и обобщение опыта реализации в 2020 году мероприятий по оказанию такой помощи в отдельных субъектах Российской Федерации, получающих средства из федерального бюджета на указанные цели;

внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности оказания такой помощи, предусмотрев в том числе возможность применения мер воздействия в отношении её получателей в целях надлежащего исполнения ими обязанностей, предусмотренных социальным контрактом;

выделение начиная с 1 января 2021 г. средств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий субъектов Российской Федерации по оказанию такой помощи.

Срок - 30 ноября 2020 г.;

к) обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.

Доклад - до 20 апреля 2020 г., далее - один раз в полгода;

л) разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.

Срок – 1 июня 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

5. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии органов местного самоуправления обеспечить:

а) поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счёт средств федерального бюджета на эти цели;

б) создание в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами.

Доклад - до 1 сентября 2020 г., далее - один раз в полгода.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

а) принять исчерпывающие меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в дошкольных образовательных организациях и на создание в 2021 году в стране не менее 255 000 таких мест.

Доклад - до 31 марта 2020 г., далее - один раз в квартал;

б) с учётом ранее данных поручений принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев в том числе предоставление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве.

Доклад - до 1 августа 2020 г., далее - один раз в год.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

7. Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить контроль за реализацией мероприятий по строительству, ремонту и оснащению фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также контроль за внедрением информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Доклад - до 20 апреля 2020 г., далее - один раз в квартал.

Ответственный: Кузнецов М.М.

8. Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений, и при необходимости внесение изменений в федеральные законы "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Доклад - до 15 апреля 2020 г., далее - один раз в квартал.

Ответственный: Мишустин М.В.