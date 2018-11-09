Помощь как прикрытие: США выделяют $18,5 млн на развитие экономики Грузии

Соединённые Штаты намерены инвестировать в грузинскую экономику $18,5 млн. Как полагают в Вашингтоне, развитию Грузии якобы препятствует «российская пропаганда», направленная на «подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад». Об этом говорится в документе Агентства по международному развитию (USAID), с которым ознакомился RT. Таким образом США планируют «избавить» Грузию от влияния Москвы и ускорить вступление страны в НАТО, считают эксперты. Однако, по оценке аналитиков, осуществить план вряд ли удастся: Тбилиси выступает за нормализацию дипломатических отношений. Кроме того, Россия является ключевым рынком сбыта грузинской продукции, а туризм в стране развивается благодаря притоку российских туристов.

Вашингтон выделит грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По данным американского Агентства по международному развитию (USAID), около 20% населения Грузии находятся за чертой бедности и живут на $2,5 в день. При этом в США полагают, что прогрессу якобы препятствует Россия.

«Экономические вызовы усугубляются российской пропагандой, которая направлена на подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад», — говорится в документе.

По мнению политолога Сергея Михеева, эта программа США не имеет никакого отношения к развитию экономики, зато преследует иные цели: таким образом Вашингтон намерен влиять на внутреннюю политику Грузии и её внешнеполитическую ориентацию.

«США делают всё, чтобы помешать улучшению отношений России и Грузии. «Российская пропаганда» — притянутый за уши аргумент, который никак не может влиять на экономический рост.Прикрываясь термином «развитие экономики», США пытаются реализовать в Грузии свои интересы», — пояснил эксперт.

Грузия стремится к оттепели

Грузия является партнёром США, но в то же время выступает за нормализацию отношений с Москвой.

«Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог», — заявил в августе спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

Такой же позиции придерживается и экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Она уверена, что разрыв дипломатических отношений между странами был ошибкой.

В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии, в связи с чем Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Грузины «пребывали в иллюзиях» относительно западных ценностей, заявляла Бурджанадзе. Установление и поддержание хороших отношений с Москвой пойдёт на пользу Тбилиси, считает она.

Винно-минеральные связи

Между Россией и Грузией существуют тесные экономические связи. США рассчитывают прервать их с помощью финансовой поддержки, пояснил в беседе с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Наша страна является главным рынком сбыта грузинской продукции. Нарушив эти отношения, Вашингтон рассчитывает ускорить вступление Грузии в НАТО, что позволит разместить там американское вооружение», — сказал эксперт.

Чтобы осуществить план, потребуется полностью заместить российский рынок. Однако шансы на это невелики, отметил политолог. До сих пор Грузия не смогла найти альтернативу России.

По данным национальной службы статистики «Сакстат», в начале 2018 года оборот между странами вырос на 30,3%. Из Грузии в Россию привозят ферросплавы, вина, минеральную воду, фундук и другие орехи.

«Грузия пыталась наладить поставки вина и питьевой воды в Европу, но там напитки не прижились. У европейцев нет такой культуры, истории потребления грузинского спиртного и боржоми, как в России и странах СНГ», — подчеркнул Абзалов.

Туризм растёт и без долларов

Программа экономической безопасности USAID также рассчитана на увеличение доходов Грузии и развитие туризма.

«Цель программы заключается в стимулировании роста секторов грузинской экономики, которые демонстрируют мощный потенциал к созданию рабочих мест, увеличению доходов, в том числе микро-, малого и среднего бизнеса, а также в поддержке развития более продуктивных видов экономической деятельности, в том числе в туристическом секторе», — сообщается в документе.

Отдыхающие на набережной в Батуми

РИА Новости

© Денис Асланов

Однако стоит подчеркнуть, что туризм в Грузии растёт и без американских долларов. По словам главы Национальной администрации туризма Георгия Чоговадзе, в этом году страна планирует побить новый рекорд по числу гостей. Ожидается, что её посетят более 8,5 млн человек.

Чоговадзе отметил, что в прошлом году доход Грузии от туризма вырос на 28%.

В свою очередь, Абзалов выразил уверенность, что Грузия может самостоятельно развивать туристический сектор благодаря богатым внутренним ресурсам.

«У страны есть знаменитый бренд — кухня и вина, а также горные курорты и аутентичная архитектура. Это привлекает всё больше любителей туров выходного дня из стран СНГ», — добавил эксперт в разговоре с RT.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал RT, что в 2018 году поток туристов из России вырос примерно на 30%.

«Интерес россиян к Грузии резко вырос в последние три года. Это в том числе связано с появлением недорогих авиаперелётов не только из Москвы, но и из Ростова-на-Дону», — пояснил он.

По словам Барзыкина, за гастрономическими и культурными развлечениями россияне едут в основном в Тбилиси и Батуми. Популярны также горнолыжные курорты. Россиян привлекают доступность отдыха, отсутствие языковых барьеров и гостеприимство грузинского народа.