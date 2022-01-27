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«Помощь даёт высокую эмоциональную отдачу»: как обучают на курсах больничных добровольцев
27 января 2022, 10:50 • 30 • В России
Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне ситуации с «омикроном» врачи в больницах испытывают запредельные нагрузки. Больницы нуждаются в помощи волонтёров. На базе учебного центра больницы Святителя Алексия готовят волонтёров для работы в «красных зонах». По призыву епископа Верейского Пантелеимона курс прошли уже около 500 человек. Корреспондент RT посетил одно из таких занятий.
© RT / Алексей Боярский
«Я обращаюсь ко всем, у кого есть хотя бы четыре часа времени в неделю, чтобы помочь другим. Я призываю вас присоединиться к нашим добровольцам не только потому, что больным нужна наша с вами помощь. Нам самим очень нужно такое служение. Когда ты помогаешь другому, у тебя душа становится светлее, становится радостнее жить. Ты понимаешь, что самое главное — жить для кого-то, что это и есть любовь. Помощь другому преображает твою жизнь. Я бы хотел попросить всех, кто хочет приобщиться к радости любви, кто неравнодушен к страданию других, помочь в это трудное для всех нас время. Мы устроили краткосрочные курсы, чтобы за несколько занятий человек мог научиться ухаживать за больными, и главное — чтобы он делал это с любовью, сочувствием. Я хотел бы попросить всех, кто хочет помогать страдающим людям, записаться на курсы добровольцев «красных зон». Там очень нужна наша помощь» — это обращение епископа Верейского Пантелеимона массово разошлось в cети.
Архиерей поясняет, что идёт новый подъём заболеваемости из-за очень заразного штамма «омикрон»: врачи просят о помощи, а добровольцев не хватает.
Третье занятие, которое проводит лично епископ Пантелеимон, касается духовных основ милосердия.
«Мы с владыкой Пантелеимоном в декабре 2020-го — январе 2021 года ходили по больницам — поздравляли пациентов с Новым годом и Рождеством. Заметили, что больным это поднимает настроение, повышает тонус, бодрит. Предложили больницам, что можем приходить регулярно — беседовать, утешать, держать за руку. Оказывать психологическую помощь, — рассказала RT Наталья Шакуро, координатор епархиальной комиссии Москвы по больничному служению. — Начали ходить. И заметили, что разговариваешь с лежачим больным, а у него мокрый подгузник. Или он пить хочет. Мы — те, кто приходит подержать за руку, — могли бы всё это делать. Но нужно знать, как правильно перевернуть, подложить судно, напоить, накормить обедом, чтобы не навредить. И тогда мы организовали эти курсы».
Первый набор на обучение объявили в июне 2021 года. По словам Натальи Шакуро, за полгода записались примерно 1100 человек. Из них после собеседования со священниками для прохождения обучения были отобраны около 500.
Формальные критерии — 18—55 лет, отсутствие хронических заболеваний. «Собеседования проводят священники, они могут отказать и по каким-то иным причинам, — объясняет Наталья Шакуро. — Но хоть мы действуем от имени РПЦ, православная вера в данном случае критерием не является. Мы не отказываем и атеистам, и представителям иных конфессий. На курсы приходили и мусульмане».
Елена Буковская — домохозяйка. На общественных началах работает психологом в храме Вознесения Господня — специализируется на поддержке беременных. Курсы по уходу прошла в прошлом году. Теперь она два раза в неделю ходит ухаживать за больными в ковидный госпиталь ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Сокольниках.
«Смена 3,5 часа, — рассказывает RT Буковская. — Обычно, за это время успеваешь что-то сделать для 10—15 человек».
Понятно, что у волонтёров меняются жизненные обстоятельства — сейчас из прежних 500 осталось 300. И начат новый цикл набора-обучения.
«Нагрузки лучше избегать — есть риск резкого падения сатурации»
Учебный класс в больнице Святителя Алексия выглядит как обычная палата: стоят четыре застеленные койки. На специфику учреждения указывает икона на стене и костюм преподавателя Яны Филипповой, напоминающий наряд сестры милосердия начала XX века.
Впрочем, Яна — практикующая медсестра больницы, а её одежда — принятая тут форма.
На занятие 26 января пришли шесть женщин. По словам Яны, это всего вторая чисто женская группа, обычно хотя бы один мужчина да присутствует. В качестве подтверждения меня знакомят с уже опытным волонтёром.
Пётр, 39 лет, занимается торговлей портативной электроникой. В «красную зону» ходит с августа. Втянулся настолько, что даже дополнительно окончил 72-часовые курсы и получил сертификат младшего медперсонала — это нечто вроде продвинутого санитара. В частности, может делать уколы.
И Пётр, и все шесть пришедших на обучение женщин оказались в той или иной степени воцерковленными — кто-то постоянно работает храме, иные постоянные прихожане.
«Ну, это вам опять сегодня повезло, — комментирует Яна. — Стандартное распределение воцерковленных и невоцерковленных 50 на 50».
Одну из женщин назначают пациентом — укладывают на койку, накрывают одеялом. «Прежде чем что-то делать с новым пациентом, необходимо ему представиться», — начинает занятие Яна.
В этот день она показала, как правильно переворачивать лежачего больного, менять подгузник, подкладывать судно, протирать тело и менять постельное бельё.
«В палате интенсивного наблюдения, ПИНе, а тем более реанимации, нужно быть особенно внимательными. Даже если человек подвижен, может сам приподнять таз на кровати, этой нагрузки ему лучше избегать — есть риск резкого падения сатурации», — предупреждают будущих волонтёров.
Моральная компенсация
Обучаемые разбиваются на пары — одна ложится на кровать, вторая отрабатывает манипуляции. Переворачивает, приподнимает. «Да, хорошая нагрузка — укрепляет все группы мышц, — весело замечает одна из женщин. — Будет вместо фитнеса». Впрочем, если прилагать усилия под правильными углами, то нагрузку можно минимизировать — этому тоже учат.
Всё, что здесь выполняют в обычной одежде, в «красной зоне» придётся делать в средствах защиты: «скафандре» и перчатках.
На следующем занятии Яна расскажет о том, как правильно кормить, поить лежачего, проводить санпроцедуры вроде промывания носа, стрижки ногтей. «А если останется время, в качестве бонуса покажу, как поднимать упавшего на пол, задействуя минимум участников», — обещает она.
Завершается занятие молитвой. По наблюдениям Яны, уже пришедшие на курсы от своих намерений не отказываются до конца — доучиваются и выходят в больницы. И чтобы кто-то сломался уже после первой смены, тоже не бывало.
«Помощь больным даёт высокую эмоциональную отдачу, — рассказывает Яна. — Осознание, что тебя ждут, что ты приносишь радость, пользу, — вдохновляет. Это является мотивацией для большинства. Многие в обычной жизни, на работе не чувствуют себя нужными. И здесь получают некую моральную компенсацию».
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