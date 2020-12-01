Помощь ЧВК «Вагнер» - украинцы испугались появления русских миротворцев в Донбассе • 124 • Украина



Провластные глашатаи постепенно принимаются разжигать панику по поводу вероятности введения российских миротворцев и на территорию Донбасса. Порошенко вдруг вспомнил о своей давней задумке с миротворческим контингентом ООН, и Зеленский даже успел вскользь поддержать, перед тем как слёг с коронавирусом.



Киев ощутимо испугался. Но боится украинская власть отнюдь не миротворцев, так как в первых постах персонажей вроде Арестовича проскальзывает страх поражения ВСУ. Во всяком случае, в таком ключе раздувается паника. А какое могут нанести военное поражение миротворцы? Это же абсурд.



Боятся и старые, и новые украинские коррупционеры появления тех самых ребят, которые отбросили нацистские батальоны и регулярную армию в 2014 году.



Группа «Вагнера» и другие добровольческие отряды, пришедшие на помощь Донбассу, преподнесли неприятный сюрприз майданной власти. Ведь, если без лишнего пафоса, ополчение Донбасса вряд ли смогло бы противостоять хорошо вооружённым, подготовленным задолго до переворота боевикам, многие из которых набрались опыта ещё в Чечне, в формированиях Дудаева. Особенно когда Украина бросила в бой тяжёлую артиллерию, бронетехнику, да вообще всё, что имелось в наличии.



Хорошо мотивированные, профессионально подготовленные бойцы «Вагнера» нивелировали преимущество мобильных и вооружённых до зубов националистических батальонов. Они же, по сути, на то время стали костяком ополчения и привели Донбасс к первой крупной победе под Иловайском.



У нацистов банально не хватило мотивации. Солдаты ВСУ оказались не готовы к такому противнику. В результате Порошенко подписал первый «Минск». Именно возвращения добровольцев в ЛДНР сейчас больше всего боится Киев.



Лишним доказательством тому служат вбросы тех же пропагандистов. Ведь, когда в Карабахе каша только заваривалась, очень многие украинские «лидеры мнений» пытались продавить угрозу появления российских добровольцев и ЧВК в зоне боевых действий. Уже тогда украинская пропаганда прорабатывала угрозу появления «Вагнера» в ЛДНР.



Хотя сейчас, после стольких лет войны, Народной милиции, может, и не понадобится помощь. Вчерашние шахтёры сами превратились в опытных бойцов.

Украинская власть крайне болезненно отреагировала на новость о вводе миротворческого контингента РФ на территорию Нагорного Карабаха. Градус напряжения можно отслеживать по выступлениям штатных пропагандистов Банковой и ручных «аналитиков» Порошенко. Пока что тревожный хор пропагандистов разносится по соцсетям, но за пару дней доползёт и до телевидения.Провластные глашатаи постепенно принимаются разжигать панику по поводу вероятности введения российских миротворцев и на территорию Донбасса. Порошенко вдруг вспомнил о своей давней задумке с миротворческим контингентом ООН, и Зеленский даже успел вскользь поддержать, перед тем как слёг с коронавирусом.Киев ощутимо испугался. Но боится украинская власть отнюдь не миротворцев, так как в первых постах персонажей вроде Арестовича проскальзывает страх поражения ВСУ. Во всяком случае, в таком ключе раздувается паника. А какое могут нанести военное поражение миротворцы? Это же абсурд.Боятся и старые, и новые украинские коррупционеры появления тех самых ребят, которые отбросили нацистские батальоны и регулярную армию в 2014 году.Группа «Вагнера» и другие добровольческие отряды, пришедшие на помощь Донбассу, преподнесли неприятный сюрприз майданной власти. Ведь, если без лишнего пафоса, ополчение Донбасса вряд ли смогло бы противостоять хорошо вооружённым, подготовленным задолго до переворота боевикам, многие из которых набрались опыта ещё в Чечне, в формированиях Дудаева. Особенно когда Украина бросила в бой тяжёлую артиллерию, бронетехнику, да вообще всё, что имелось в наличии.Хорошо мотивированные, профессионально подготовленные бойцы «Вагнера» нивелировали преимущество мобильных и вооружённых до зубов националистических батальонов. Они же, по сути, на то время стали костяком ополчения и привели Донбасс к первой крупной победе под Иловайском.У нацистов банально не хватило мотивации. Солдаты ВСУ оказались не готовы к такому противнику. В результате Порошенко подписал первый «Минск». Именно возвращения добровольцев в ЛДНР сейчас больше всего боится Киев.Лишним доказательством тому служат вбросы тех же пропагандистов. Ведь, когда в Карабахе каша только заваривалась, очень многие украинские «лидеры мнений» пытались продавить угрозу появления российских добровольцев и ЧВК в зоне боевых действий. Уже тогда украинская пропаганда прорабатывала угрозу появления «Вагнера» в ЛДНР.Хотя сейчас, после стольких лет войны, Народной милиции, может, и не понадобится помощь. Вчерашние шахтёры сами превратились в опытных бойцов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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